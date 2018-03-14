"А с упавшими доходами людей так может?": Порошенко поднял военному упавшую шапку

Курьезный инцидент произошел в ходе официальной церемонии встречи президента Украины Петра Порошенко с федеральным президентом Республики Австрия Александером ван дер Белленом.

Как видно на видео, обнародованное пресс-секретарем президента Украины Петра Порошенко Святославом Цеголко в Facebook, когда почетный караул отдавал салют главам держав, у одного из военных слетела на землю шапка. После окончания официальной церемонии Порошенко поднял головной убор, повернувшись при этом к ван дер Беллену задом, и вернул шапку владельцу.

"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле", – прокомментировал инцидент Цеголко.

В комментариях некоторые люди позитивно оценили поступок президента, отметив, что "хоть что-то достойное сделал".

Однако большинство саркастически прокомментировали инцидент. В частности, пользователи отмечают: "У меня упал доход. Можно то же самое повторить, только с баблом?", "Уже имеет опыт, на инаугурации целый гвардеец упал", "Уже сверху намекают, что "не по Сеньке шапка"", "Шапка шапкой, а когда кортеж сбил пенсионера, то никто и не бросился на помощь" и др.

Кто-то припомнил президенту и ужасные условия на военном полигоне "Широкий лан": "Попонтоваться захотелось? Тогда лопату в руки и чистить грязь на полигон "Широкий Лан"".

Некоторым случай с шапкой напомнил поведение предшественника Петра Порошенко – Виктора Януковича: тот сам признавался, что в молодости срывал шапки с прохожих и гребешки. Кроме того, в 2010 году во время возложения венков президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым памятнику неизвестному солдату в Киеве произошел неприятный инцидент. Когда Янукович положил свой венок, тот вдруг оторвался и полетел на него.

Пользователи отмечают: "Венок на голову не упал?", "У Яника (Виктор Янукович – ред.) также когда-то был курьез с шапкой" и "Значит, до конца сроку не добудет" (намекая, что Янукович сбежал в Россию до окончания своего срока) и т.п.