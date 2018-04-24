В России водитель нашел кошку, проехавшую более 100 км на подвеске колеса: видео

В Приморском крае РФ водитель обнаружил на подвеске колеса кошку, которая проехала с ним 130 километров пути.

Для того, чтобы извлечь котенка, мужчине пришлось снять колесо. Видео опубликовано в YouTube.

На Instagram-паблике АрсеньевТВ предложили посоветовать водителю Артуру подобрать имя для путешественницы, которую тот решил оставить себе. Автолюбитель сообщил, что кошку отмыли и накормили, и она уже начала ладить с питомцем, который уже ранее жил в семье.

Комментаторы предложили разные варианты: Стоечка, Шумахер, Лаки, Колодка, Марси. Наибольшее количество лайков набрало имя Везунчик. Хотя подписчики паблика посоветовали сменить на Везушка, поскольку это все-таки кошка.

Как хозяин решил назвать бесстрашную путешественницу осталось неизвестным.

Напомним, в зверинце Владивостока кошка Муся выкормила сразу восьмерых ежей. Новорожденные малыши осиротели и их, абсолютно беспомощных и еще слепых, принесли в зоопарк посетители.