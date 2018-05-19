Эксперт рассказала, какие привычки мешают людям обрести счастье

Лолли Даскал, бизнес-коуч, спикер и эксперт назвала четыре привычки, мешающие человеку стать счастливым и уверенным в себе.

Соответствующее сообщение было опубликовано на западном портале My Domaine. По мнению Даскал, одного лишь позитивного мышления точно не хватит для того, чтобы чувствовать себя счастливым – нужно еще и избавиться окончательно от некоторых ежедневных привычек.

Первая из них − игнорирование своих обязанностей. "Если вы игнорируете свои обязанности в отношении того, за что несете ответственность, то наносите непоправимый ущерб своему счастью. Необходимо решать проблемы в своей жизни и нести ответственность за свои поступки и действия – это форма самопомощи, от которой ни в коем случае нельзя уклоняться", - заявила Раскал.

Вторая привычка – постоянные жалобы и стенания. "Если вы часто ноете и жалуетесь на жизнь, то фокусируетесь на негативных аспектах вашей жизни. Таким образом вы подчиняетесь негативу. Вместо этого акцентируйте внимание на положительных моментах и помните, что вы вправе влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится", − считает эксперт.

Третья привычка − неуверенность в себе и собственных силах. "Неуверенность в себе – это серьезное препятствие для успешной, счастливой жизни. Неуверенность в себе вызывает беспокойство, страх и удерживает вас от выполнения своих обязанностей и, безусловно, использования всех возможностей. Попытайтесь вернуть уверенность в себе и избавляйтесь от страха с помощью позитивного мышления и работы над собой", − рекомендует Даскал.

Четвертая привычка – постоянные попытки все вокруг взять под собственный контроль. "Контроль - это иллюзия. На самом деле вы можете контролировать только себя. Отпустите ситуацию, дайте вещам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как поменяется ваша жизнь и насколько счастливее вы станете", - подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что психологи рассчитали, сколько денег нужно человеку для счастья.