Лайфхак по получению гражданства. Макрон пообещал паспорт спасшему ребенка мигранту из Мали: видео

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с иммигрантом из Мали Мамудом Гассама, который спас маленького ребенка от падения с пятого этажа небоскреба.

Французский глава государства сообщил в Facebook, что предложил мигранту стать гражданином Франции, а также подал ходатайство в пожарную бригаду о приеме его на службу.

"Я сказал ему, что в благодарность за его подвиг... парижская пожарная бригада готова принять его. Я также предложил ему обратиться с просьбой о натурализации. Потому что Франция – это воля, и господин Гассама продемонстрировал, что она у него есть", – заявил Макрон.

Видео спасения ребенка было опубликовано на канале Very News в YouTube. За сутки его просмотрело свыше восьми миллионов человек.

Напомним, ранее в Италии в метро 18-летний юноша, рискуя жизнью, спас маленького ребенка, который чудом не попал под поезд.