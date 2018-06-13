Когда День медицинского работника в Украине в этом году и почему их халаты – белые

День медицинского работника – профессиональный праздник всех эскулапов – в Украине традиционно отмечается летом. При этом каждый год дата у него меняется.

День медика в Украине в 2018 году

Каждый год День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2018 году праздник выпал на 17 июня.

Помимо Дня медика в Украине установлены также профессиональные праздники и других работников медицины. Например, День акушера отмечается 5 мая, День медицинской сестры – 12 мая, День травматолога – 20 мая, День психолога – 23 апреля, День хирурга – в третью субботу сентября и т.д.

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Существует также и Международный день врача, который отмечается в первый понедельник октября.

День медика в Украине: история праздника

Профессия врача – одна из старейших в мире.

Украина – тогда еще в составе Советского Союза – начала официально отмечать этот праздник с 1980 года. Именно с тех пор все республики бывшего СССР отмечают День медика в третье воскресенье июня.

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После распада Союза традиция поздравлять медиков летом сохранилась в Украине, России, Беларуси, Молдове, Армении и Казахстане.

Кто придумал белый халат для медиков

Униформа медика появилась еще в XIX веке. Тогда врачи просто носили фартуки и перчатки.

Но как-то раз английский врач Джозеф Листер подметил, что на белом фартуке лучше видны кровь и грязь. Он предложил носить белые халаты в целях гигиены и санитарии. В дальнейшем о мастерстве медика стали судить по тому, насколько сильно во время операции тот испачкал свой халат.

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