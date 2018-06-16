"Фигаро здесь, Фигаро там". Британка уехала на свадьбу через несколько часов после своих родов

В Великобритании Эмили Челл через несколько часов после того, как стала матерью надела платье, сделала макияж и поехала на свадьбу сестры.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Mirror. Причем Челл взяла на церемонию бракосочетания своего новорожденного ребенка, опоздав, в конечном итоге, всего на десять минут.

По словам медиков, 27-летней женщине изначально "ставили" дату родов за пару суток до дня бракосочетания ее родственницы. Однако схватки у Челл начали раньше, как раз именно в этот день. Карета скорой помощи доставила женщину в госпиталь, где она и благополучно родила сына Броди. Однако Челл очень ждала дня свадьбы сестры и решила, что, "хоть тушкой, хоть чучелом", но должна поехать на торжество.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве женщина родила прямо на железнодорожной станции.