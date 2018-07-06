Супрун назвала и развеяла мифы о боли в спине

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные врача, назвала ряд мифов о боли в спине и развела их, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.

Пиковый возраст возникновения боли в спине приходится на людей в возрасте от 35 до 55 лет, написала чиновница на своей странице в Facebook.

По ее словам, миф — то, что если болит спина, нужно принимать хондропротекторы — препараты, которые вроде бы стимулируют процессы регенерации хрящевой ткани и замедляют ее дальнейшую дегенерацию.

"Прием хондропротекторов при боли в спине (как и при других проблемах) — пустая трата денег. Не существует никаких исследований, доказывающих их эффективность", — отметила и.о. министра.

Супрун добавила, что мифом является и утверждение о необходимости обязательно лечить боль в спине уколами или капельницами. "Факт: медикаментозное лечение боли в спине — едва ли не последний метод, о котором стоит думать, когда возникает боль в спине. На самом деле, инъекции могут быть болезненными и сопровождаться осложнениями, а лечение капельницами вообще не имеет никакого научного обоснования", — написала она.

"Миф: если у меня болит спина уже в молодом возрасте, то что же будет со мной в старости? Факт: на самом деле, пиковый возраст возникновения боли в спине приходится на 35-55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться, особенно это касается боли, источником которой является межпозвонковые диски", — подчеркнула чиновница.

"Миф: у меня плохая осанка, и поэтому болит спина. Факт: плохая осанка также не может быть причиной возникновения боли. Много людей имеют "плохую" осанку, но не страдают от боли", — написала Супрун.

"В то же время встречаются пациенты с хорошей осанкой, испытывающие сильную боль. Мы все разные, поэтому не существует универсальной "идеальной" осанки. На самом деле, отсутствие активности ведет к дискомфорту и появлению боли в спине!", — говорится в сообщении.

Ранее Ульяна Супрун развенчала ряд медицинских мифов, а также утверждала, что остеохондроз наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является крупным коммерческим вымыслом современности.