"Все включено". СМИ сообщили, что в Турции туристов поили алкоголем с мочой

В Турции правоохранители в рамках спецоперации, обнаружили множество емкостей с контрафактными крепкими спиртными напитками (виски и водкой).

Такую информацию опубликовали представители "Ассоциации туроператоров России". Спецоперация проводилась в городе Мармарис (область Мугла). По предварительной версии событий, контрафактное спиртное поставляли из Измира и Мерсина в гостиницы, бары и ночные клубы Мармариса.

Как сообщает портал Tourexpi, во время химического исследования изъятого алкоголя в нем были обнаружены примеси человеческой мочи. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Швеции женщинам предложили мочиться на журнал ради скидки.