Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем

12 июля 2018, 14:43

"Главред" выяснил главное о завтрашней пятнице.

  • Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем facebook.com/Людмила Савченко

Уже завтра нас ждет очередной "ведьмин день" – пятница, 13.

Кому-то на суеверия плевать, ему главное – что пятница и конец рабочей недели, но другие к подробным вещам относятся серьезно. Тем более, что нынешняя пятница, 13 июля, будет особенной: уж слишком много опасных явлений припало на один день.

Что будет в пятницу, 13?

Завтра будет горючая смесь: на пятницу, 13 июля, выпали одновременно и солнечное затмение, и ретроградный Марс с Луной без курса, да еще и нумерологи дают плохой прогноз на этот день.

Читайте также Солнечное затмение 13 июля-2018: что нельзя делать и что нужно знать

Астрологи в свою очередь предупреждают, что гороскоп на 13 июля сулит трудности с концентрацией внимания, а также добровольные заблуждения. Из-за взаимдействия Луны, Нептуна и Венеры многие в этот день могут надеть "розовые" очки – и принять неадекватное решение (это касается как любовных отношений, так и деловых).

Подробнее читайте в материале "Главреда" Солнечное затмение 13 июля: что ждет каждый знак Зодиака.

В эту пятницу не советуют фотографироваться, а также заниматься подбором одежды и парфюмерии. Все недоразумения нужно стараться прояснять сразу.

Читайте также Коридор затмений в июле-2018: как подготовиться и что делать.

Почему пятница, 13 – плохой день?

Называется минимум три предпосылки: из-за Иуды Искариота (был именно 13-м апостолом, а Христа после его предательства распяли именно в пятницу), из-за нумерологов (число "13" называют несчастливым, а пятый день недели – неудачным) и из-за тамплиеров (именно в пятницу, 13-гоЭ, арестовали всю верхушку ордена).

Пятница, 13: приметы и поверья

Считается, что в этот день не стоит:

  • ложиться в больницу или на операцию;
  • водить авто и вообще отправляться в дальнюю дорогу;
  • принимать ответственные решения (в том числе касательно работы) и одалживать крупные суммы денег;
  • мыться, красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки, а также стричь ногти;
  • уходя с работы – оглядываться;
  • надевать одежду коричневого или рыжего цвета;
  • веселиться;
  • садить растения;
  • произносить слова "свинья" и "черт";
  • перед сном долго смотреть в зеркало;
  • стоять под лестницей;
  • открывать дома зонт, если попал под дождь.

Кроме того, в пятницу,13-го, настоятельно советуют остерегаться черных кошек и пустых ведер. Также суеверные люди не играют свадеб и не хоронят родню (если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного в ближайшее время).

Что делают в пятницу, 13

Если человек верит в приметы, то ему следует избегать выше перечисленных запретов. Плюс придерживаться еще парочки рекомендаций:

  • так как в этот день хакеры часто отправляют по миру компьютерные вирусы, то стоит обновить антивирусы;
  • сходить в этот день в церковь, чтобы дурные предзнаменования не сбылись.

Подробнее читайте в материале Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей.

Пятница, 13: прогноз погоды

Не слишком удачной будет для украинцев пятница, 13 июля, и в метеорологическом плане: синоптик Наталка Диденко пообещала нам град и жару. Кому что досталось – читайте в нашем материале Погода в Украине в пятницу, 13 июля: кому синоптик посоветовала не забывать дома зонтики.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
приметы пятница суеверия 13
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять