Пятница, 13-е: что усугубит "ведьмин" день и как избежать проблем

Уже завтра нас ждет очередной "ведьмин день" – пятница, 13.

Кому-то на суеверия плевать, ему главное – что пятница и конец рабочей недели, но другие к подробным вещам относятся серьезно. Тем более, что нынешняя пятница, 13 июля, будет особенной: уж слишком много опасных явлений припало на один день.

Что будет в пятницу, 13?

Завтра будет горючая смесь: на пятницу, 13 июля, выпали одновременно и солнечное затмение, и ретроградный Марс с Луной без курса, да еще и нумерологи дают плохой прогноз на этот день.

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Астрологи в свою очередь предупреждают, что гороскоп на 13 июля сулит трудности с концентрацией внимания, а также добровольные заблуждения. Из-за взаимдействия Луны, Нептуна и Венеры многие в этот день могут надеть "розовые" очки – и принять неадекватное решение (это касается как любовных отношений, так и деловых).

Подробнее читайте в материале "Главреда" Солнечное затмение 13 июля: что ждет каждый знак Зодиака.

В эту пятницу не советуют фотографироваться, а также заниматься подбором одежды и парфюмерии. Все недоразумения нужно стараться прояснять сразу.

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Почему пятница, 13 – плохой день?

Называется минимум три предпосылки: из-за Иуды Искариота (был именно 13-м апостолом, а Христа после его предательства распяли именно в пятницу), из-за нумерологов (число "13" называют несчастливым, а пятый день недели – неудачным) и из-за тамплиеров (именно в пятницу, 13-гоЭ, арестовали всю верхушку ордена).

Пятница, 13: приметы и поверья

Считается, что в этот день не стоит:

ложиться в больницу или на операцию;

водить авто и вообще отправляться в дальнюю дорогу;

принимать ответственные решения (в том числе касательно работы) и одалживать крупные суммы денег;

мыться, красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки, а также стричь ногти;

уходя с работы – оглядываться;

надевать одежду коричневого или рыжего цвета;

веселиться;

садить растения;

произносить слова "свинья" и "черт";

перед сном долго смотреть в зеркало;

стоять под лестницей;

открывать дома зонт, если попал под дождь.

Кроме того, в пятницу,13-го, настоятельно советуют остерегаться черных кошек и пустых ведер. Также суеверные люди не играют свадеб и не хоронят родню (если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного в ближайшее время).

Что делают в пятницу, 13

Если человек верит в приметы, то ему следует избегать выше перечисленных запретов. Плюс придерживаться еще парочки рекомендаций:

так как в этот день хакеры часто отправляют по миру компьютерные вирусы, то стоит обновить антивирусы;

сходить в этот день в церковь, чтобы дурные предзнаменования не сбылись.

Подробнее читайте в материале Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей.

Пятница, 13: прогноз погоды

Не слишком удачной будет для украинцев пятница, 13 июля, и в метеорологическом плане: синоптик Наталка Диденко пообещала нам град и жару. Кому что досталось – читайте в нашем материале Погода в Украине в пятницу, 13 июля: кому синоптик посоветовала не забывать дома зонтики.