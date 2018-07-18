Ватикан разрешил "невестам Христовым" не беречь девственность

Женщины-христианки, получившие статус "невест Христовых" и обязавшиеся беречь свою девственность, оказались шокированы новыми распоряженями из Ватикана, в которых говорится, что отказ от секса − не обязателен.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Guardian. Согласно данным журналистов, возмутивший таких женщин документ получил название Ecclesiae Sponsama Imago. Представители епископата в нем высказывают постоянный рост количества женщин-католичек, которые получили статус "невесты Христа". Сейчас их насчитывается около пяти тысяч посвященных дев из 42 стран мира.

В документе прямо указывается, что сохранение девственной плевы для женщин, желающих такой статус, не обязательно.

"Мы шокированы, услышав от Матери-Церкви, что физическая девственность больше не рассматривается как важное условие для посвящения в жизнь девы", − заявили представители американского сообщества "Невесты Христовы".

К слову, обычно такие женщины, в отличие от монахинь, не проживают в закрытых общинах и редко носят униформу, а также, по большей части, имеют мирскую работу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в киргизских школьницах начали массово проверять учениц на девственность.