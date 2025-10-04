Один кусочек — и печень не спасти: шесть главных правил "тихой охоты"

Как отличить съедобные грибы от смертельно ядовитых? Эксперт поделилась проверенными лайфхаками грибников.

Как отличить съедобные грибы от ядовитых / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие грибы не стоит собирать в лесу

Что такое "правило 48 часов" при употреблении грибов

Каждый, кто отправляется в лес за грибами и планирует употреблять их в пищу, должен отдавать себе отчёт, что некоторые из них могут содержать смертельный яд. Некоторые грибы могут быть очень полезными для здоровья, даже лекарственными, но небольшой кусочек других способен разрушить печень или почки всего за несколько часов.

Какими правилами стоит руководствоваться, чтобы после употребления грибов не оказаться на больничной койке, рассказали на Youtube-канале Classy Flowers.

Как понять, съедобный гриб или нет

По словам эксперта, очень важно иметь обширные знания о грибах, полученные из разных достоверных источников, прежде чем собирать и употреблять в пищу дикие грибы.

Если разбираться в уникальных биологических свойствах и характеристиках, то шанс ошибиться или быть обманутыми ядовитыми двойниками минимален.

Женщина поделилась своей тактикой, которая помогает избежать серьёзного отравления при сборе грибов.

Правило №1. Никогда не собирайте и не употребляйте в пищу грибы семейства Amanita (аманитовые, мухоморовые) или те, что растут из мешкообразной вольвы.

Грибы семейства Amanita ядовиты / скриншот

"Я всегда проверяю наличие вольвы у основания ножки и бородавчатых остатков покрывала на шляпке. Самые опасные и смертоносные грибы принадлежат именно этому семейству — бледная поганка, ангел смерти, мухомор вонючий", - рассказала эксперт.

Она советует не собирать пластинчатые грибы, за редким исключением, из-за высокого риска ошибки.

Например, бледная поганка и съедобная жёлтая сыроежка (Russula claroflava) очень похожи.

Ядовитый гриб / скриншот

Ядовитый гриб / скриншот

Ядовитый и съедобный гриб / скриншот

Правило №2. Никогда не употребляйте в пищу пластинчатые грибы с зелёными спорами, например Chlorophyllum molybdites (Хлорофиллум свинцовошлаковый).

Ядовитый гриб / скриншот

Правило №3. Не собирайте грибы, принадлежащие к семействам Cortinarius, Hypholoma, Galerina, Entoloma, Inocybe и Lepiota. В этих семействах множество ядовитых видов, которые трудно определить без многолетнего опыта и микроскопических исследований.

Ядовитый гриб / скриншот

Правило №4. Никогда не употребляйте в пищу грибы, которые светятся в темноте — люминесцентные грибы.

Правило №5. Не собирайте и не ешьте трубчатые грибы с красным или оранжевым гименофором из семейства болетовых (Boletaceae).Они могут раздражать пищеварительную систему и вызвать отравление. Им лучше любоваться, но не употреблять в пищу.

Ядовитый гриб / скриншот

Правило №6. Если вы едите лесной гриб впервые, то начинайте с малого количества и тщательно его приготовьте.

"Я всегда сохраняю один образец в сыром виде в холодильнике — на случай ошибки в определении. Между пробой разных видов делаю перерыв 48 часов и никогда не смешиваю их, если пробую впервые. Следуя этим правилам, можно значительно снизить риск отравления", - рассказала эксперт.

Об источнике: Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

