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Рак уже не так страшен: топ-7 полезных свойств матчи от нутрициологов

Даяна Швец
9 августа 2024, 15:40
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Сегодня матча - едва ли не самый популярный напиток в мире. Однако его популярность является такой высокой не просто так - польза напитка доказана учеными.
Почему матча так популярна в мире
Почему матча так популярна в мире / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Матча - настоящая вкуснятина на основе зеленого порошка - является ключевым пунктом в меню любой современной кофейни. Топ-лекарство от многих болезней - сторонники ЗОЖ не зря так называют эту разновидность японского пропаренного зеленого чая.

Олег Швец, заведующий кафедрой (и.о.) общественного здоровья и нутрициологии, обращает внимание, что многие из активных питательных веществ в матча, таких как полифенолы, кофеин и аминокислоты, имеют подтвержденную пользу для здоровья.

Что такое матча?

Матча - разновидность японского пропаренного зеленого чая, растолченного в порошок размером 1-3 мкм, пишет Википедия.

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Используется во время японской чайной церемонии для приготовления чая, а также в японской кулинарии для приготовления японских сладостей вагаши, ликеров или мороженого. Она имеет горьковатый привкус и душистый запах.

Чай матча готовится путем добавлением кипятка к чайному порошку и взбивания его бамбуковым венчиком.
В зависимости от типа листьев, из которых приготовлена матча, а также соотношения кипятка и порошка, напиток разделяют на 2 вида: густой чай, который имеет темно-зеленый, местами черноватый, цвет и горько-сладковатый вкус, и жидкий чай, который имеет яркий светло-зеленый цвет и горько-вязкий вкус.

По словам Швеца, матча прежде всего употребляется как чай, когда к порошку добавляется вода и взбивается специальным бамбуковым венчиком.

"На 2 грамма порошка нужно 60 мл воды. Вкус во многом зависит от температуры воды. Рекомендуется использовать теплую воду, до 80 градусов Цельсия. Порошковая форма чая позволила использовать его как ингредиент для многих блюд - от мороженого до блинов и лапши. Для получения уникального вкуса матча чай можно добавлять в йогурт или овсяную кашу", - рассказывает врач-гастроэнтеролог Олег Швец.

Также матча богата антиоксидантами, железом, калием, фтором, витаминами группы B, C, Е, K.

Перечисляем самые главные полезные свойства этого напитка, по мнению нутрициологов.

Укрепление иммунитета. Если сравнить матчу с зеленым чаем, то она содержит в 137 раз больше антиоксидантов. Именно они важны для защиты иммунитета от болезней и замедления процессов старения. Вам не столь страшен рак, диабет, варикоз и сердечно-сосудистые заболевания, а также инсульт и сердечный приступ, если вы употребляете матчу.

Бодрость. Матча лишена неприятных побочных эффектов, таких как учащение пульса и повышение нервозности, однако бодрит не хуже чашки кофе и повышает физическую выносливость.

Красота кожи. Уникальный суперфуд не зря часто применяется в косметологии. Матча замедляет старение кожи, делает ее гладкой и эластичной, защищает от вредного воздействия ультрафиолета. Из порошка матчи производят различные кремы, шампуни и маски для лица. А катехины в матче уменьшают раздражение кожи и снижают риск появления акне и других кожных заболеваний.

Матча ускоряет метаболизм. Если вы пьете матчу, то худеете быстрее и эффективнее. Дело в том, что вещества катехины в напитке ускоряют метаболизм и активируют термогенное сжигание жира в организме.

Хорошее настроение. Матча не только наполняет организм энергией, однако положительно влияет на выработку гормонов счастья серотонина и дофамина.

Женское здоровье. Матча полезна для женщин, особенно во время менструаций, ведь снижает болезненность и помогает наладить регулярность циклов.

Хорошая улыбка. Исследования доказали, что матча поможет избавиться от зубного налета и неприятного запаха изо рта, а ее антибактериальные свойства сохраняют зубы крепкими и здоровыми.

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