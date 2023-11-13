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"Уже все готово": оккупанты придумали серьезную атаку по нескольким городам Украины

Мария Тупик
13 ноября 2023, 10:46
Оккупанты нацелились на несколько городов Украины, рассказала астролог Главреду.
Когда ВСУ устроят ад оккупантам прогноз
Когда ВСУ устроят ад оккупантам прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха, скриншот с видео

Российские оккупационные войска активизировались на Авдеевском направлении и пытаются штурмовать позиции ВСУ. Но, это не единственное направление, куда оккупанты хотят выпустить свои ракеты и дроны.

Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, российские войска уже подготовились, хотят устроить переполох. По ее словам, тихие дни в Украине уже закончились.

Прогноз для городов Украины - какие в опасности

"Затишье в Киеве закончилось. ТЦ, школы, университеты могут пострадать", - отметила Ангелина Вакулина.

видео дня

По словам астролога, две области Украины под максимальной угрозой.

"Максимальная угроза для центральной и западной Украины", - добавила астролог.

Также астролог рассказала, может ли быть массированный удар дронами и ракетами по Украине в ближайшее время.

"Как было раньше, пока такого сценария не вижу", - сказала астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Под обстрелом оккупантов на Юге могут оказаться:

  • больницы,
  • инфраструктура,
  • жилые дома.

По городам угроза для:

  • Киев и область,
  • Одесса и область,
  • Херсон (и его оккупированная часть),
  • Харьков,
  • Запорожье,
  • Днепр,
  • Сумы,
  • Хмельницкий,
  • Чернигов,
  • Львов и область

"Вообще угроза большая для оккупированой территории у моря. Возможны жертвы среди мирного населения , вероятнее от осколков", - отметила Вакулина.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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война в Украине астролог астрологический прогноз Ангелина Вакулина
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