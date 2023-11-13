"Уже все готово": оккупанты придумали серьезную атаку по нескольким городам Украины

Российские оккупационные войска активизировались на Авдеевском направлении и пытаются штурмовать позиции ВСУ. Но, это не единственное направление, куда оккупанты хотят выпустить свои ракеты и дроны.
Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, российские войска уже подготовились, хотят устроить переполох. По ее словам, тихие дни в Украине уже закончились.
Прогноз для городов Украины - какие в опасности
"Затишье в Киеве закончилось. ТЦ, школы, университеты могут пострадать", - отметила Ангелина Вакулина.
По словам астролога, две области Украины под максимальной угрозой.
"Максимальная угроза для центральной и западной Украины", - добавила астролог.
Также астролог рассказала, может ли быть массированный удар дронами и ракетами по Украине в ближайшее время.
"Как было раньше, пока такого сценария не вижу", - сказала астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Под обстрелом оккупантов на Юге могут оказаться:
- больницы,
- инфраструктура,
- жилые дома.
По городам угроза для:
- Киев и область,
- Одесса и область,
- Херсон (и его оккупированная часть),
- Харьков,
- Запорожье,
- Днепр,
- Сумы,
- Хмельницкий,
- Чернигов,
- Львов и область
"Вообще угроза большая для оккупированой территории у моря. Возможны жертвы среди мирного населения , вероятнее от осколков", - отметила Вакулина.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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