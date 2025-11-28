Что делать, если сбился пух в куртке: самый действенный метод

Несколько простых действий с курткой и она будет выглядеть, как новая.

Как спасти сбитый пуховик / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что делать, если куртка сбилась

Как разровнять мелкие комки наполнителя куртки

Зимние холода уже на носу, поэтому самое время приводить в порядок теплую верхнюю одежду. Однако делать это надо очень осторожно, ведь куртки с пухом после стирки могут сбиться и иметь непрезентабельный вид.

Главред узнал, что делать, если пух в куртке уже сбился, чтобы не выбрасывать его и не тратить много денег на новую верхнюю одежду. Своим действенным лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Алина Бурлака.

Как спасти сбитую куртку

Если стирка куртки оказалась неудачной, есть способ, как улучшить ее внешний вид. Для этого нужна обычная вешалка для одежды и немного времени.

"Раскладываю куртку на ровную поверхность и луплю ее вешалкой, чтобы разбить крупные комки. Затем мелкие комки расщипываю руками и дальше ладонями с двух сторон равномерно их распределяю", - рассказала блогерша.

Бурлака добавила, что ладонями будет ощутимо, какая толщина наполнителя, поэтому регулировать ее будет легко.

О персоне: Алина Бурлака Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.

