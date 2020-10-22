Тест на IQ: 8 способов "прокачать" мозг

Можно повысить уровень интеллекта с помощью правильного интеллектуального обучения/Pixabay

Вы когда-нибудь задумывались о том, можно ли повысить свой IQ? Что ж, как выясняется, можно повысить уровень интеллекта с помощью правильного интеллектуального обучения.

Исследования показывают, что существуют различные способы развития некоторых из наиболее важных навыков, связанных с человеческим интеллектом.

В этой статье Главред рассмотрит некоторые виды деятельности, которые могут повысить ваш IQ.

Содержание

IQ, сокращенно от коэффициента интеллекта, является мерой чьего-либо интеллектуального интеллекта и потенциала. Это измерение было популяризировано в 1900-х годах французским психологом Альфредом Бине.

IQ измеряется с помощью стандартизированного тестирования, проводимого лицензированными психологами и, в некоторых случаях, психологами, прошедшими специальную подготовку в области психического здоровья. Общие стандартизованные тесты IQ включают:

Шкала интеллекта Векслера для детей (WISC-V)

Шкала интеллекта Векслера для взрослых (WAIS)

Шкала интеллекта Стэнфорда-Бине

Несмотря на то, насколько популярны онлайн-тесты IQ и приложения, они не могут точно измерить ваш IQ так же, как тесты IQ, проводимые психологом.

И хотя уровни IQ - это один из способов измерения интеллекта, они не единственный показатель. Вместо этого IQ-тестирование можно использовать в качестве первого шага в диагностике других состояний психического здоровья и трудностей с обучением.

Есть две категории человеческого интеллекта: подвижный интеллект и кристаллизованный интеллект. Подвижный интеллект связан с абстрактными рассуждениями, тогда как кристаллизованный интеллект связан с развитием интеллектуальных навыков.

По данным Национальной медицинской библиотеки, на эти типы интеллекта могут влиять различные генетические факторы и факторы окружающей среды, в том числе:

IQ родителей

гены

семейная жизнь

стиль воспитания

питание

образование

Вот несколько действий, которые вы можете выполнять, чтобы улучшить различные области своего интеллекта, от рассуждений и планирования до решения проблем и многого другого.

Упражнения на память могут помочь улучшить не только память, но также мышление и языковые навыки. Фактически, игры на память использовались в исследованиях для изучения того, как память соотносится с языком и предметными знаниями.

Рассуждения и язык используются в качестве показателей интеллекта, а это означает, что деятельность с памятью может продолжать развивать интеллект.

Действия, которые включают тренировку памяти, включают:

пазлы

кроссворды

концентрированная карточная игра или сопоставление карт

судоку

Исполнительный контроль - это способность управлять сложной познавательной деятельностью. Это часть исполнительной функции, которая также включает исполнительное управление и регулирование. Исследования показывают, что управляющая функция тесно связана с плавными рассуждениями, одним из аспектов человеческого интеллекта.

Мероприятия, включающие обучение руководящему контролю, включают:

Скрэббл

Шарады

Головоломки

Визуально-пространственное мышление включает в себя умственные процессы, связанные с физическими представлениями.

В одном исследовании ученые обнаружили, что улучшение зрительно-пространственного мышления привело к увеличению результатов тестов IQ. В этом исследовании память и исполнительный контроль частично использовались, чтобы помочь улучшить зрительно-пространственное мышление участников.

Действия, которые включают визуальное и пространственное обучение, включают:

лабиринты

точка зрения деятельности

3-D модели

развернутые призмы

Теория реляционных фреймов связана с развитием человеческого познания и языка через реляционные ассоциации. Исследование 2011 года показало, что использование теории реляционных рамок в качестве вмешательства может значительно улучшить показатели IQ у детей.

Более недавнее исследование с использованием этого вмешательства также обнаружило улучшения в IQ, вербальном и числовом мышлении.

Действия, которые включают реляционное обучение, включают:

книги по изучению языков

сравнение объектов

сравнение сумм

Вам не обязательно становиться следующим известным музыкантом, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте. Одно исследование показало, что у музыкантов лучше рабочая память, чем у не музыкантов.

Учитывая важную роль, которую память играет в интеллекте, ваш IQ может принести пользу, наконец, овладеть тем музыкальным инструментом, который вы всегда хотели изучить.

Вы были бы удивлены, узнав, что более половины населения мира, которому доверяют, является двуязычным? Неудивительно, что изучение нескольких языков полезно для человеческого мозга - и чем раньше, тем лучше.

Недавнее исследование Trusted Source исследовало взаимосвязь между ранним изучением языка и IQ. Результаты показали, что изучение языка посредством разговора и взаимодействия в период с 18 до 24 месяцев было наиболее полезным для когнитивных результатов в более позднем возрасте.

Нельзя отрицать, насколько полезны книги для когнитивного развития человека. Фактически, польза для развития становится еще более очевидной, когда книги становятся частью родительской деятельности.

В одном из недавних исследований "Надежный источник" исследователи обнаружили, что, когда родители читают своим детям вслух, у ребенка улучшаются языковые навыки и навыки когнитивного развития.

Образование в любой форме имеет решающее значение для развития человеческого интеллекта.

В обзоре исследований по IQ и образованию более 600000 участников были изучены, чтобы определить влияние образования на уровни IQ. Исследователи обнаружили, что за каждый дополнительный год формального образования участники получали от одного до пяти баллов IQ.

Хотя есть немало занятий, которыми вы можете наслаждаться каждый день, которые могут помочь поднять свой IQ, следующие мифы не включены в эти предложения:

принимать поливитамины

слушать музыку

подготовка к тесту IQ

Как правило, подобные занятия очень мало помогают развить навыки, необходимые для улучшения вашего интеллекта. Чтобы по-настоящему улучшить свой IQ, вам следует сосредоточиться на занятиях, которые развивают навыки вашего мозга, связанные с плавным и кристаллизованным интеллектом.