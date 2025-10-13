Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

Тилли Норвуд уже появилась в пародийном ролике.

ИИ-персонаж Тилли Норвуд / коллаж: Главред, фото: скрин видео Particle6 TV

На Цюрихском кинофестивали сообщили, что актриса по имени Тилли Норвуд заинтересовала некоторые агентства по поиску талантов.

Как сообщает The Verge, проблема в том, что Тилли – сгенерированный ИИ-персонаж, который создала компания Particle6 и её дочерняя студия Xicoia.

"Глава студии Элайн Ван дер Велден заявила, что хочет сделать Тилли "новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман". Пока в её фильмографии есть только пародийное видео AI Commissioner, где она высмеивает телевизионную индустрию", - написало издание.

Отметим, Норвуд – управляемый аватар, движения и речь которого формируются на основе видео с настоящих людей. Она может вести онлайн-разговоры, реагировать на тренды и менять стиль общения.

А вот профсоюз актеров SAG-AFTRA заявляет, что это проблема для индустрии кино, ведь ИИ-персонажи тренируются на чужой игре.

Смотрите видео, в котором показали Тилли Норвуд:

