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Звезда Мандалорца и Игры престолов впервые рассказал о смене гендера его братом

12 февраля 2021, 11:25

Педро Паскаль объявил о том, что его брат стал трансгендерной сестрой.

Педро Паскаль
Педро Паскаль / кадр из с Мандалорец

45-летний американо-чилийский актер Педро Паскаль, который сыграет в The Last of Us, а также прославился сериалами Мандалорец и Игра престолов, объявил, что его брат теперь - сестра. 28-летний брат Педро, Лукас Паскаль теперь стал трансгендерной женщиной Люкс.

Педро Паскаль опубликовал в Instagram обложку журнала Ya с фотографией Люкс.

"Моя сестра, мое сердце, наша Люкс", - подписал он фото.

Сама Люкс тепло отзывается о брате журналу Ya: "Он был важной частью этого. Он также художник и был гидом. Он был одним из первых, кто дал мне то, что сформировало мою личность".

Сама Люкс в интервью рассказала больше о своем преображении.

Поработав в театре, на телевидении и участвуя в международных постановках, она решила рискнуть всем и начать все сначала, чтобы стать трансгендерной женщиной. Лукас Бальмаседа остался позади, и появилась Люкс Паскаль.

"Я не беспокоюсь, глядя на свои старые фотографии (...) То же самое происходит с театром: я вижу человека, который делал то, что ему нравилось", - говорит 28-летняя женщина о прошлом.

Как ранее сообщал Главред, трансгендерный мужчина Эллиот Пейдж объявил о разводе с ЛГБТ-женой после каминг-аута.

Игра Престолов новости шоу бизнеса Мандалорец
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