Космический прорыв: миссия на Луну раскроет невероятную загадку цивилизации

Древние обитатели Луны могли быть выходцами с Земли — из развитой цивилизации.

На Луне могут найти остатки цивилизаций / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Могут быть доказательства существования древнего города на Луне

Астронавты могут обнаружить следы древних построек с надписями

Геолог Грегг Брейден рассказал в интервью Джо Рогану, что, по его словам, доказательства существования древнего города на Луне в годы Холодной войны были намеренно скрыты правительствами США и СССР.

Однако, как отметил Брейден в беседе в среду, Китай и Индия — новые ключевые игроки в космической гонке — намерены раскрыть результаты своих исследований, как только их запланированные лунные миссии достигнут поверхности спутника, пишет Daily Mail.

Обе страны планируют вести прямые трансляции экспедиций — как из центров управления, так и с помощью камер, установленных на посадочных модулях и луноходах. Материалы будут доступны через государственные телеканалы, соцсети и официальные приложения космических агентств.

По словам Брейдена, который ранее публиковал работы о гипотетической жизни на Луне и Марсе, астронавты могут обнаружить следы древних построек с надписями на языках, схожих с человеческими.

"Всё указывает на то, что эти сооружения — дело рук наших предков, представителей высокоразвитой цивилизации, которая существовала задолго до нас. Это было время, когда человечество достигало великих высот, пока не разрушило себя в катастрофическом конфликте. И, возможно, сейчас мы повторяем этот цикл", — заявил он.

По его утверждению, обитатели Луны могли быть выходцами с Земли — из развитой цивилизации, существовавшей около 50 000 лет назад, обладавшей передовыми технологиями до её самоуничтожения в войне.

Современные научные исследования, включая программу анализа лунных образцов NASA и спутниковые изображения высокого разрешения, не подтверждают наличие рукотворных объектов или надписей на Луне.

В качестве возможных подтверждений своей теории Брейден ссылается на неофициальные рассказы астронавтов миссий "Аполлон", которые якобы сталкивались с необъяснимыми структурами и символами во время пребывания на Луне — информация, по его мнению, была засекречена NASA и советскими властями ещё полвека назад.

Среди подобных свидетельств — якобы увиденные Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином аномальные объекты или металлические конструкции на обратной стороне Луны во время миссии "Аполлон-11" в 1969 году. Некоторые радиосообщения описывали их как "лунную базу", прежде чем связь с Землёй была неожиданно прервана.

Анита Митчелл, вдова астронавта Эдгара Митчелла, шестого человека на Луне, в интервью Daily Mail говорила, что он всегда считал: НЛО действительно существуют, и многие пилоты и астронавты сталкивались с подобными явлениями.

Также Брейден утверждает, что на раннем этапе истории человечества произошло загадочное событие, которое повлияло на генетическую эволюцию человека, приведя к резкому скачку в развитии и сознании.

Новое покорение Луны: важные факты

Китайская ракета-носитель нового поколения "Чанчжэн-10" успешно прошла второе статическое огневое испытание, что стало ещё одним шагом на пути к отправке человека на Луну до 2030 года. Таким образом, страна официально вышла на этап активной подготовки к пилотируемой лунной миссии в рамках своей государственной космической программы.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

