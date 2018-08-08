Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты

Украина мигрантов не интересует

Согласно сообщениям Госпогранслужбы, в Украине растет количество нелегальных мигрантов. Так, за первое полугодие 2018 года пограничники задержали около 1,5 тысяч мигрантов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако важно отметить, что Украина не интересует нелегальных мигрантов как конечный пункт пребывания. Их интересует Европа, а Украина — это для них всего лишь транзитная территория.

Страны Евросоюза все-таки богаче, чем наша страна, потому мигранты и стремятся попасть туда. К тому же, Украина получила безвиз со странами ЕС, но пока что не навела порядок и должным образом не обеспечила границы — это сразу послужило толчком к увеличению потока нелегальной миграции через территорию нашей страны.

При этом не думаю, что к увеличению потока мигрантов приводит то, что Украина не контролирует часть своих границ, а именно — границ с Россией. Не думаю, что мигрант, если он в своем уме, захочет идти через зону военных действий и линию разграничения. Потому вряд ли этот фактор существенно влияет на такие процессы. Эти тропы и так были налажены. Отсутствие контроля над российской-украинской границей больше влияет на нашу безопасность и объемы контрабанды, нежели на потоки мигрантов.

Кроме того, не стоит исключать, что часть мигрантов все-таки оседает в Украине. Ведь, как правило, если сравнивать жизнь в странах, из которых идет основной поток беженцев и мигрантов, и жизнь в Украине, то условия в нашей стране кажутся вообще раем.

Читайте такжеУкраине придется пережить наплыв мигрантов, но жить рядом с ними будет спокойно - демографЯ считаю, что Украине необходимо пересматривать политику в отношении мигрантов. Учитывая отток рабочей силы из страны за рубеж и неблагоприятную демографическую ситуацию, нужно вообще снять какие-либо ограничения на приток мигрантов, которые хотят работать тут. Таким людям мы должны говорить: «Пожалуйста! Добро пожаловать». Иначе, без притока мигрантов, Украине сложно будет поддерживать экономику и развиваться как страна.

Еще один момент. Не исключено, что у Евросоюза, когда он поймет, что нелегальные мигранты попадают на территорию стран ЕС через Украину, возникнут претензии к нам. И, конечно же, европейцы будут стремиться сделать все так, чтобы эти мигранты остались у нас.

Однако не вижу в этом особой проблемы. Объясню — почему. Если в Европе мигранты селятся как гетто и не интегрируются в общество, то в Украине все иначе. По одной простой причине — у нас никто не платит пособие мигрантам и беженцам. А в Европе такие гетто создаются из-за того, что люди, получая пособие, деньги от государства, ничего не делают, живут, рожают детей, и их все устраивает. В Украине же при ее бедности никто платить пособий мигрантам не станет, поэтому они будут вынуждены интегрироваться в украинское общество и работать. А когда ты начинаешь работать и интегрироваться в общество, ты учишь язык, выходишь из гетто — и через поколение становишься гражданином Украины.

Читайте такжеМигрантов в Украине нет только по причине ее бедностиНе будет ли протестов местного населения в Украине против мигрантов? Все будет зависеть от того, как все это преподнести. (Напомним, в Яготине в 2016 году, когда пытались создать пункт для временного размещения мигрантов и беженцев, местные жители вышли на акции протеста против этого, — Ред.). Все будет зависеть от того, как это будет делаться, сколько денег будет инвестировано. Как известно, Турция в 2014 году на содержание сирийских беженцев выбила у Евросоюза порядка 3 миллиардов евро.

Так что Украине особо не стоит волноваться. Но следует понимать, что без притока мигрантов нас может ждать демографическая катастрофа. Потому у нас должна быть выстроена система интеграции мигрантов в украинское общество. Ведь когда в Украине начнется экономический рост, поток мигрантов увеличится еще больше, причем они будут стремиться не просто транзитом попасть в Европу, но и остаться в Украине. В этом ничего страшного нет. Просто Украине нужно к этому готовиться.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для «Главреда»