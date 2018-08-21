Европа внимательно слушает бред кремлевского людоеда

Ангела Меркель и Владимир Путин, май 2018 года / GettyImages

После встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Москве вновь заговорили о возможности проведения саммита глав государств "нормандского формата" и даже назвали место такой встречи - Париж. Не удивлюсь, если после такого сообщения помощника президента России Юрия Ушакова начнут говорить о том, что встреча Меркель и Путина реанимировала "нормандский формат" на самом высоком уровне и отправка миротворцев на Донбасс - это уже не предложение Запада и Украины, а реальность, с которой вынуждена считаться Россия.

Но все эти предположения имеют смысл, только если согласиться с идеей, что президент России Владимир Путин хочет уйти с Донбасса, что оккупированные территории для него - обуза. Так могут думать и Меркель, и Макрон, и Порошенко. И искать варианты, которые дадут возможность агрессору уйти с оккупированных территорий и сохранить лицо.

Читайте такжеАвстрийская оппозиция жестко раскритиковала главу австрийского МИД Карин Кнайсль за Путина на свадьбеНо это - ошибочная оценка. Донбасс для Путина - не обуза, а ловушка, с помощью которой он старается дестабилизировать нашу страну. Никаких миротворцев, которые могли бы заменить оккупационную власть, он допускать на Донбасс не собирается. Обуза для Путина - само существование Украины и единство Европейского Союза. И его предложения, как правило, направлены на решение именно этих проблем.

Давайте посмотрим на реальные результаты поездки в Германию. Для Меркель это пока что обещание российского президента участвовать в самите "нормандского формата". Для Путина - первый с 2014 года визит в Германию и наглый ультиматум, который российский президент выдвинул ЕС. Европейцы, которые выступали за отстранение от власти кровавого сирийского диктатора Башара Асада, должны участвовать в восстановлении разрушенной Асадом и его российскими и иранскими союзниками инфраструктуры Сирии. То есть Путин - бомбит, а европейцы дают деньги на восстановление. И Меркель внимательно выслушивает весь этот бред кремлёвского людоеда! Потому что рассчитывает, что в ходе общения Путин выздоровеет. А Путин здоров, просто Меркель для него - враг. Он встречается с ней только для того, чтобы победить, а не для того, чтобы пойти на уступки.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо