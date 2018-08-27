Урок, который Украина должна вынести из смерти Маккейна

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

27 августа 2018, 12:29

Украинцы всегда преувеличивают либо позитивную роль одного политика, либо преувеличивают разрушительную мощь другого.

Сенатор Маккейн поражен увиденным на Евромайдане
Сенатор Маккейн наблюдает за Евромайданом

Отношение к этим двум политикам показывает очень важные характеристики украинского общества.

Так уж получилось, что смерть американского сенатора-республиканца Маккейна совпала с возращением в публичную политику и возрождением друга и кума Путина - Медведчука. Общего у них ничего нет, скорее наоборот. Если Медведчук отрыто любит Путина, защищает российскую агрессию, оккупацию Крыма и Донбасса и цинично противопоставляет украинский национальный интерес планам и интересам Кремля, то сенатор Маккейн не скрывал своей ненависти к России и высоко ценил мужество украинского народа. Хотя, как настоящий американский республиканец, в отличие от демократов, он прекрасно видел слабоволие, непрофессионализм, жадность, цинизм правящей верхушки украинской власти. Он хорошо понимал, что такая коррумпированная власть не сможет по-настоящему сопротивляться планам Кремля.

Сочетание в общественном мнении оценки умершего сенатора Маккейна и живого Медведчука показывает, что украинцы всегда преувеличивают либо позитивную роль одного политика, либо разрушительную мощь другого, демонизируя его Читайте такжеПростой план по расколу Украины, или Зачем появился Медведчукроль. Так случилось с парой Маккейн - Медведчук. Сейчас в общественном мнении мы видим крайне высокие оценки роли сенатора Меккейна в поддержке Украины в борьбе с агрессией России. И тут же страшно преувеличиваем разрушительную мощь лоббиста и посланца Кремля - Медведчука. На самом деле, с политической точки зрения, циничный и лицемерный президент-олигарх Порошенко, на которого так надеялось украинского общество в 2014 году, гораздо опаснее прямого и наглого Медведчука, открыто защищающего интересы Кремля. Таким образом нас приучают к мысли, что Порошенко – "меньшее зло", чем ужасный Медведчук.

Этот восторг перед исторической ролью умершего американского сенатора Маккейна и страх перед живым кумом могущественного Путина - Медведчуком говорит о внешнем локус-контроле в массовом сознании Украины. Дело в том, что мы не верим в собственные силы и больше рассчитываем на внешнюю помощь. С другой стороны, украинская власть и общество больше боится внешних угроз, чем видит внутренние угрозы, например, коррупцию, бедность, слабую армию, развал экономики. При этом внешняя ориентация для объяснений страхов и надежд Украины касается прямо противоположных политических сил – прозападных или промосковских. Обе эти политические силы рассчитывают победить или не проиграть лишь при внешней помощи.

Сенатор Маккейн восторгался смелостью и мужественностью украинского народа на Майдане, но и видел всю гнилость украинской правящей верхушки, которая пытается усидеть на двух стульях. Можно заметить, что Маккейн как настоящий республиканец, интересовался не сколько украинской историей, экономикой или демократией, сколько способностью украинского государства развивать и защищать Украину и бороться с российской агрессией. Это хорошо соответствует американским интересам. Дело в том, что по сравнению с 2014 годом важность Украины в мире резко возросла. Если в 2014 Читайте также"Верните Крым и покиньте Донбасс": что говорил покойный Маккейн об Украинегоду Украина оказалась ловушкой для агрессивных планов России, которая уже не может ни победить, ни признать свое поражение в Украине, то к 2018 году Украина превратилась сильный повод для эскалации любых масштабных международных санкций против России. По сути, Украина стала международным триггером для начала второй холодной войны России против Запада, где уже мало кто обращает внимания только на украинские беды. И сенатор Маккейн, в отличие от президента Трампа, хорошо это понимал. В этом смысле сенатор Маккейн был хорошим учеником гениального политолога Бжезинского, который неустанно повторял свой тезис, что без Украины Россия никогда не сможет стать могущественным сильным мировым государством. Так и произошло.

Теперь после смерти Маккейна украинцы будут искать себе нового "Друга Украины". Точно так как они нашли себе "Главного Врага Украины" - Медведчука, который с удовольствием играет эту роль. Ведь чем больше его будут бояться или ненавидеть в Украине, тем больше его будут любить в Кремле. А без персонифицированного Друга Украины и Врага Украины украинцам скучно и неприятно. Иначе придется с искать причины своих бед и источник победы внутри себя, а не списывать все на врагов с России или надеется только на друзей с Запада.

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Украина Петр Порошенко Дональд Трамп Виктор Медведчук Владимир Путин Джон Маккейн
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