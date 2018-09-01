Убийство Захарченко: почему это плохо для Украины

Анатолий Баронин

директор аналитической группы DaVinciAG

1 сентября 2018, 14:05

Замена руководства ДНР может быть началом нежеланных сценариев для Украины накануне выборов 2019 года.

Захарченко убит / "Коммерсант"

Приняв решение о ликвидации "лидера ДНР" Александра Захарченко, Кремль уже имел кандидатуру для его замены. Ликвидация главаря произошла после завершения визита группы проверки из Москвы, изучавшей вопрос использования российских финансовых ресурсов. "Ташкент" (министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев - ред.), который находился вместе с Захарченко, как известно, также причастен к финансовым вопросам.

Организацию отдыха в ресторане проводила охрана Захарченко, в которую входили и сотрудники российских спеслужб. Таким образом, операцию необходимо понимать, как оперативную замену руководства "ДНР". В отличие от "ЛНР", здесь Кремль выбрал более жесткий способ, что, очевидно, связано с результатами финансовой проверки.

Читайте также"Донецк взят в кольцо": что происходит в "ДНР" после ликвидации ЗахарченкоВторой вопрос - время операции, которое может быть связано с выборами в Украине в 2019 году. Новый руководитель "ДНР" может определенным образом изменить политику, которая будет направлена ​​на подыгрывание пророссийским силам в Украине. Скорее всего новый лидер будет более умеренным. Например, он может пойти на переговоры по вопросу обмена заложниками с привлечением определенных лиц из числа украинского политикума. Успех такой акции может повысить рейтинг лиц, имеющих прямые связи с Кремлем и намеренных получить должность спикера парламента в следующем году.

Вероятные сценарии Кремля, которые могут сопровождать ротацию руководства ДНР, включают возобновление дискуссии о федерализации страны. В частности, этот вопрос можно считать общей тенденцией в ближайший год на территориях, входящих в зону интересов России.

Аналогичные тезисы будут проталкиваться в Республике Молдова, где куратором вместо Дмитрия Рогозина назначен Дмитрий Козак. План Козака в начале 2000-х предусматривал превращение страны в федерацию путем интеграции Приднестровской Молдавской Республики, которой должен быть предоставлен статус федеральной единицы Гагаузии. Это исключит прозападное движение Молдовы.

Таким образом, замена руководства ДНР может быть началом нежеланных сценариев для Украины накануне выборов 2019 года.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
убийство Александр Захарченко Анатолий Баронин
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