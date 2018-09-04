Попытка №2. Что Порошенко хочет изменить в Конституции

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

4 сентября 2018, 14:04

Идеи президента по Конституции – образец искаженного гибридного мышления.

Порошенко на трибуне
Порошенко предложил 5 изменений в Конституцию / president.gov.ua

Изменения без изменений. Именно так. Научились.

Бороться с коррупцией, не закрывая офшорные счета, арестовывая, но не доводя до суда коррупционеров. Воевать, не объявляя войны. Называть кого-то врагом, не разрывая с ним отношений. Получать автокефалию, не прощаясь с чуждой украинцам церковью.

Предлагаемые президентом изменения в Конституцию – очередной образец искаженного гибридного мышления.

Собственно предложений по изменениям всего пять.

Первое. В преамбуле добавить фразу "и подтверждая европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Читайте такжеКак Порошенко подсунул украинцам коммунизм под видом еврораяНу, европейская идентичность – это, возможно, и приятно, но к делу ведь не приложишь. Ее существование, и в чем она заключается, эти вопросы скорее для диспута, чем для Конституции.

А что значит европейский и евроатлантический курс Украины? Курс на приближение, на применение стандартов, на полноправное членство в каких-то европейских и евроатлантических организациях? Возможно. А возможно, и нет. А в каких организациях? В некоторых европейских и евроатлантических, скажем, таких, как Совет Европы или ОБСЕ, мы уже являемся членами. А может, это ЕС и НАТО? Так почему же сразу не написать "необратимость курса на получение полноправного членства в ЕС и НАТО"?

А что значит европейский и евроатлантический курс Украины?

Есть ли сомнение в том, что Конституция должна настолько ограничивать геополитический выбор? Зачем тогда изначально затевать всю эту игру?

А если вдруг в Европе появится некая оборонительная структура, предлагаемая Макроном, без США, но стратегическим партнером которой станет Россия, то нам тоже в эту европейскую организацию?

Предложенная президентом формулировка преамбулы вызовет больше новых вопросов, чем даст ответов.

Второе. О полномочиях Верховной Рады. До сих пор в части внешней политики было только определение ее основ. Теперь же предлагается добавить "реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Но сразу же возникает вопрос, а откуда это взялось? Что определило стратегичность этого курса? Мы же помним, что в преамбуле таких дефиниций нет. Да и в других статьях Конституции отсутствует констатация того, что курс на полноправное членство в ЕС и НАТО является стратегическим. Об этом говорится в нескольких государственных нормативно-правовых документах, но их юридическая сила ниже Конституции Украины.

Тертье и четвертое. То же самое с предложениями 3 и 4 относительно полномочий президента и Кабинета министров. Один гарантирует, а другие реализуют курс на полноправное членство, который неизвестно откуда взялся.

В целом же предложения 2, 3 и 4 на самом деле являются весьма декларативными. Например, за всю историю полномочий определять основы внешней политики Верховная Читайте такжеПеренос президентских выборов: в чем состоит план ПорошенкоРада воспользовалась ими дважды. Все президенты должны гарантировать соблюдение Конституции и прав человека, но все мы знаем, как это выглядит на практике. Ну, а с Кабмином тоже сложности. Поэтому декларирование таких аспектов в Конституции вовсе не означает, что все именно так и должно происходить в действительности.

Хотя президентская рать набросилась на предложение (согласимся, оно является беспредметным) Тимошенко зафиксировать все это в каком меморандуме, а не в Конституции, рекомендации президента по сути мало чем отличаются. Хотя, возможно, их суть и была в том, чтобы кого-то спровоцировать.

Пятое. Эта формулировка отменяет п.14 переходных положений "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины".

Речь идет о России? Исторически доподлинно известно, что да. Но ведь Россия, если мне не изменяет память, в одностороннем порядке разорвала все соглашения о базировании ЧФ РФ в Крыму...

Читайте такжеПять главных ошибок ПорошенкоСтало быть, речь идет об иностранных государствах – членах НАТО. И если мы собираемся в НАТО, и нам оно необходимо для борьбы с Россией, то, возможно, нам, наоборот, следует предусмотреть какой-то особый упрощенный порядок предоставления согласия на размещение баз или пребывание военных подразделений НАТО на своей территории?

Однако этот момент в предписаниях отсутствует.

Как, впрочем, отсутствуют и обязательства, которые Украина будет нести в случае членства в ЕС и НАТО, также ничего не говорится о возможности делегирования части национальных полномочий в органы ЕС и НАТО. Возможно, потому что авторы осознают туманность перспектив членства в этих организациях?

Президент уже второй раз пытается внести изменения в Конституцию. Однако прогресс состоит в том, что если первая попытка (связана с реализацией Минских договоренностей) была действительно нежелательной и пагубной, то вторая, как у нас в детстве говорили, – "Оболонская вода – нет ни пользы, ни вреда". Как говорится, много шума из ничего.

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Петр Порошенко Конституция Богдан Яременко
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