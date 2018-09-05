Украина нащупала инвестиционное дно

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Госстат опубликовал данные по динамике и структуре прямых иностранных инвестиций за январь-июнь 2018-го года. Всего в Украину было перечислено 1,26 млрд долларов ПИИ, в пересчете на душу населения - меньше $30. Если динамика первого полугодия сохранится, общая сумма прямых иностранных инвестиций по итогам года может превысить 2,5 млрд. дол. или 60 дол. на душу населения. О такой "роскоши" забыли даже африканские экономические "львы", не говоря уже об азиатских "тиграх". В это же самое время не только государственный бюджет, но и платежный баланс страны переходят в состояние хронического дефицита.

В этом контексте прямые иностранные инвестиции – именно тот финансовый инструмент, способный компенсировать отрицательное сальдо нашего торгового баланса. Но пока не компенсирует. За семь месяцев текущего года, экспорт украинских товаров вырос на 12% и составил $24,5 млрд, в то время как импорт увеличивался более внушительными темпами – рост на 16% и достижение отметки в $30,5 млрд.

Таким образом, по итогам января-июля 2018-го в нашем платежном балансе из-за неэффективной торговой политики образовалась дыра в $6 млрд - и ее необходимо чем-то перекрыть. В условиях, когда нас не кредитуют и в нас не инвестируют, набор компенсаторов чрезвычайно мал: положительное сальдо по услугам и переводы трудовых мигрантов. Именно благодаря этим двум показателям дефицит еще не приобрел катастрофического значения и составил по итогам семи месяцев – $1,7 млрд, хотя еще годом ранее, на том же временном отрезке данный показатель не превышал $0,7 млрд. Таким образом, на лицо ухудшение одного из базовых маяков макроэкономической и курсовой стабильности почти в 2,5 раза.

СТРАНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ИНФЛЯЦИИ И ДЕВАЛЬВАЦИИ

Если бы правительство хотя бы на пару минут в течение трудовой недели выходило в "офлайн", отрываясь от составления многостраничных опусов о проведении реформ, то оно могло бы оценить все масштабы от отсутствия главной реформы - повышения качества инвестиционной среды.

Пока же, страна все больше погружается в состояние валютной гипоксии, когда дефицит прямых иностранных инвестиций ударит по экономическому росту. Что приведет к недостаточному поступлению средств в бюджет. После чего инфляция и девальвация станут единственным спасательным кругом, позволяющим власти выплачивать обесцененные зарплаты и пенсии.

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Как следствие, страна продолжит опускаться вниз по винтовой лестнице, именуемой "онтология бедности". Любому иностранному инвестору нужен хотя бы среднесрочный горизонт планирования и прогнозы по таким важным индикаторам как инфляция и курс гривны. Так как от них напрямую зависит оценка и моделирование будущих инвестиционных доходов, капитализация бизнеса и период его окупаемости. И если вместо горизонта планирования инвестор видит только территорию беззакония и глобальной неопределенности, его стимул работать в таких условиях стремится к нулю.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ - ИЗ РФ

По итогам января-июня текущего года большая часть инвестиций пришла в Украину из страны-агрессора – $436 млн. Cтоит отметить, что "живых" денег в этом инвестиционном потоке практически нет - это такие же гибридные инвестиции, как и современная форма войны. По сути перед нами обычные бухгалтерские проводки: российские материнские банки таким образом трансформируют кредиторскую задолженность своих дочерних структур в Украине в размер капитала.

Например, дочерний банк РФ в Украине должен "матери" в Москве 100 млн, но вместо погашения долга сумма засчитывается как взнос материнской структуры в капитал "дочки". Из одного раздела пассива (кредиторская задолженность), 100 млн попадают в другой раздел пассива (капитал). По этой же причине данные средства в госстатистике отражаются уже как прямые иностранные инвестиции. Из практической пользы для нас – лишь уменьшение корпоративного внешнего долга Украины, хотя российские банки итак не имеют право погашать свою задолженность в пользу Москвы и у них для этого Читайте также"Ждет глубокая девальвация": Министерство финансов протестировало доллар по 36попросту нет оборотных средств. Зато они получают отличную возможность нарастить капитал и выполнить с запасом все нормативные требования НБУ, в том числе и по графику докапитализации. С точки зрения обязательных нормативов – они почти в белом. К сожалению, для нашего регулятора не имеет значения, что это показатели дутые.

На втором и третьем месте в списке инвесторов – Кипр и Нидерланды. Но это вовсе не от любви голландцев и киприотов к Украине. Просто в этих странах весьма удобное корпоративное и налоговое законодательство, подкрепленное на Кипре еще и системой английского права. Именно поэтому все крупные украинские холдинги регистрируют свое "корпоративное сердце" именно там, оформляя на эти холдинги активы в Украине, которые таким образом хоть частично становятся недосягаемы для рейдерских захватов и "отжима".

Суммарно на эти три страны приходится более 80% всех зашедших в этом году ПИИ. Вот и выходит, что украинская экономика на данный момент представляет незначительный интерес лишь для российских банков (которые все еще верят в возможность "вынуть" то, что завели в Украину в 2010-2013 годах) и нескольким крупным ФПГ, которые благодаря близости к власти, получили безлимитную возможность получать миллиардные возмещения экспортного НДС и прямые дотации из бюджета. Реальных инвестиций из и без того мизерной суммы ПИИ – не больше 19%, то есть примерно $240 млн.

Это подтверждает и структура ПИИ по видам деятельности: 62% - финансы, то есть упомянутые выше бухгалтерские проводки российских банков, 10% - торговля (попытка снять сливки с роста внутреннего потребления за счет трансфертов трудовых мигрантов), 6% - операции с недвижимостью (кто-то офис себе в Киеве купил) и лишь 22% относится к по настоящему продуктивным отраслям реального сектора экономики: промышленность (9%), информации/телекоммуникации (8%) и наука (5%).

В итоге имеем некомпетентность высших чиновников, их низкий уровень образования и неумение строить успешную экономику, привлекательную для ее граждан и иностранных инвесторов.