Украина нащупала инвестиционное дно

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

5 сентября 2018, 08:15

Некомпетентность высших чинов привело к неумению строить успешную экономику, привлекательную для ее граждан и иностранных инвесторов.

Нацбанк
Нацбанк / forbes.ua

Госстат опубликовал данные по динамике и структуре прямых иностранных инвестиций за январь-июнь 2018-го года. Всего в Украину было перечислено 1,26 млрд долларов ПИИ, в пересчете на душу населения - меньше $30. Если динамика первого полугодия сохранится, общая сумма прямых иностранных инвестиций по итогам года может превысить 2,5 млрд. дол. или 60 дол. на душу населения. О такой "роскоши" забыли даже африканские экономические "львы", не говоря уже об азиатских "тиграх". В это же самое время не только государственный бюджет, но и платежный баланс страны переходят в состояние хронического дефицита.

В этом контексте прямые иностранные инвестиции – именно тот финансовый инструмент, способный компенсировать отрицательное сальдо нашего торгового баланса. Но пока не компенсирует. За семь месяцев текущего года, экспорт украинских товаров вырос на 12% и составил $24,5 млрд, в то время как импорт увеличивался более внушительными темпами – рост на 16% и достижение отметки в $30,5 млрд.

Таким образом, по итогам января-июля 2018-го в нашем платежном балансе из-за неэффективной торговой политики образовалась дыра в $6 млрд - и ее необходимо чем-то перекрыть. В условиях, когда нас не кредитуют и в нас не инвестируют, набор компенсаторов чрезвычайно мал: положительное сальдо по услугам и переводы трудовых мигрантов. Именно благодаря этим двум показателям дефицит еще не приобрел катастрофического значения и составил по итогам семи месяцев – $1,7 млрд, хотя еще годом ранее, на том же временном отрезке данный показатель не превышал $0,7 млрд. Таким образом, на лицо ухудшение одного из базовых маяков макроэкономической и курсовой стабильности почти в 2,5 раза.

СТРАНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ИНФЛЯЦИИ И ДЕВАЛЬВАЦИИ

Если бы правительство хотя бы на пару минут в течение трудовой недели выходило в "офлайн", отрываясь от составления многостраничных опусов о проведении реформ, то оно могло бы оценить все масштабы от отсутствия главной реформы - повышения качества инвестиционной среды.

Пока же, страна все больше погружается в состояние валютной гипоксии, когда дефицит прямых иностранных инвестиций ударит по экономическому росту. Что приведет к недостаточному поступлению средств в бюджет. После чего инфляция и девальвация станут единственным спасательным кругом, позволяющим власти выплачивать обесцененные зарплаты и пенсии.

Сократить треть госслужащих и заморозить зарплаты с пенсиями: насколько "затянет пояса" украинцам госбюджет-2019

Как следствие, страна продолжит опускаться вниз по винтовой лестнице, именуемой "онтология бедности". Любому иностранному инвестору нужен хотя бы среднесрочный горизонт планирования и прогнозы по таким важным индикаторам как инфляция и курс гривны. Так как от них напрямую зависит оценка и моделирование будущих инвестиционных доходов, капитализация бизнеса и период его окупаемости. И если вместо горизонта планирования инвестор видит только территорию беззакония и глобальной неопределенности, его стимул работать в таких условиях стремится к нулю.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ - ИЗ РФ 

По итогам января-июня текущего года большая часть инвестиций пришла в Украину из страны-агрессора –  $436 млн. Cтоит отметить, что "живых" денег в этом инвестиционном потоке практически нет - это такие же гибридные инвестиции, как и современная форма войны. По сути перед нами обычные бухгалтерские проводки: российские материнские банки таким образом трансформируют кредиторскую задолженность своих дочерних структур в Украине в размер капитала.

Например, дочерний банк РФ в Украине должен "матери" в Москве 100 млн, но вместо погашения долга сумма засчитывается как взнос материнской структуры в капитал "дочки". Из одного раздела пассива (кредиторская задолженность), 100 млн попадают в другой раздел пассива (капитал). По этой же причине данные средства в госстатистике отражаются уже как прямые иностранные инвестиции. Из практической пользы для нас – лишь уменьшение корпоративного внешнего долга Украины, хотя российские банки итак не имеют право погашать свою задолженность в пользу Москвы и у них для этого Читайте также"Ждет глубокая девальвация": Министерство финансов протестировало доллар по 36попросту нет оборотных средств. Зато они получают отличную возможность нарастить капитал и выполнить с запасом все нормативные требования НБУ, в том числе и по графику докапитализации.  С точки зрения обязательных нормативов – они почти в белом. К сожалению, для нашего регулятора не имеет значения, что это показатели дутые.

На втором и третьем месте в списке инвесторов – Кипр и Нидерланды. Но это вовсе не от любви голландцев и киприотов к Украине. Просто в этих странах весьма удобное корпоративное и налоговое законодательство, подкрепленное на Кипре еще и системой английского права. Именно поэтому все крупные украинские холдинги регистрируют свое "корпоративное сердце" именно там, оформляя на эти холдинги активы в Украине, которые таким образом хоть частично становятся недосягаемы для рейдерских захватов и "отжима".

Суммарно на эти три страны приходится более 80% всех зашедших в этом году ПИИ. Вот и выходит, что украинская экономика на данный момент представляет незначительный интерес лишь для российских банков (которые все еще верят в возможность "вынуть" то, что завели в Украину в 2010-2013 годах) и нескольким крупным ФПГ, которые благодаря близости к власти, получили безлимитную возможность получать миллиардные возмещения экспортного НДС и прямые дотации из бюджета. Реальных инвестиций из и без того мизерной суммы ПИИ – не больше 19%, то есть примерно $240 млн.

Это подтверждает и структура ПИИ по видам деятельности: 62% - финансы, то есть упомянутые выше бухгалтерские проводки российских банков, 10% - торговля (попытка снять сливки с роста внутреннего потребления за счет трансфертов трудовых мигрантов), 6% - операции с недвижимостью (кто-то офис себе в Киеве купил) и лишь 22% относится к по настоящему продуктивным отраслям реального сектора экономики: промышленность (9%), информации/телекоммуникации (8%) и наука (5%).

В итоге имеем некомпетентность высших чиновников, их низкий уровень образования и неумение строить успешную экономику, привлекательную для ее граждан и иностранных инвесторов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гривна НБУ экономика инвестиции инфляция девальвация оффшоры Алексей Кущ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:51
В Украине зафиксирована опасная вспышка менингита: уже есть первые жертвы
09:15
"Давай ***** убьем его!" СМИ узнали о предложении Трампа ликвидировать Асада
08:59
Нарушение закона нардепами попало на видео Видео
08:15
Украина нащупала инвестиционное дно мнение
07:59
Убийство Захарченко: в ОБСЕ обратили внимание на подозрительную деталь
07:21
Захарченко убил "Чебурашка" - СМИ
07:15
Только не Минск: почему переговоры по Донбассу нужно перенести мнение
06:58
Какой знак Зодиака самый сильный
06:34
Путинский "Титаник" медленно погружается во мрак мнение
06:13
Земля обречена: ученые предупредили о новом апокалипсисе
05:45
Сестры-близняшки. Вера Брежнева показала фото с дочерью
05:20
В Киеве из маршрутки на ходу выбросили мужчину, он погиб
04:51
Тука выдвинул три версии убийства Захарченко
04:12
Илон Маск решил запускать в космос не только корабли, но и людей
03:44
Глубокий анус. В Италии мужчина засунул себе в задний проход 60-сантиметровый искусственный пенис
03:10
"Гниение изнутри": психолог объяснила, почему не стоит обсуждать людей Видео
02:55
"Идиот, утративший рассудок": Стало известно, как ругал Трампа глава аппарата Белого дома
02:32
Эксперт рассказал, как ликвидация Захарченко отразится на стратегии РФ по Донбассу Видео
02:01
Ученые определили время для завтрака и ужина, чтобы похудеть
01:25
Убийство с расчленением. На Киевщине в чемодане нашли останки женщины
00:56
Очень горячо: Dj Nana показала самый обсуждаемый наряд нового сезона "Танцев со звездами" Видео
00:17
"Минск" исчерпал себя: политолог объяснил нежелание Киева возвращать Донбасс
04 сентября, вторник
23:48
В Киеве презентовали форму для футбольной сборной Украины с надписью "Слава Украине": опубликовано фото Фото
23:21
Российские оккупанты принесли в Крым и Украину экологические катастрофы - Климкин
23:05
Лавров упрекнул западных лидеров и рассказал о будущем нормандского формата после убийства Захарченко
22:43
Достоин занять это место. Стало известно, кто заменит Маккейна в американском Сенате
22:20
В Ровно вооруженные мужчины напали на авто и унесли почти два миллиона
21:50
"Собака жирная": американская модель поделилась забавным фото Видео
21:26
От Супермена к Геральту. Генри Кавилла назначили на главную роль в сериал "Ведьмак"
21:20
В Японии бушевал мощный тайфун "Джеби": девять жертв, сотни пострадавших Фото Видео
21:07
Нардеп Лещенко с семье снялся в яркой фотосессии к фестивалю Burning Man Фото
20:46
Семейство Кардашьян-Дженнер "выгуляло" свои формы на пляже: фотогалерея Фото
20:29
Богомолец объяснила, почему программа лечения украинцев за границей не работает
20:19
"Атака через телеэкраны". В Раде предложили законодательно наказывать всех, отрицающих агрессию РФ против Украины Видео
19:50
"Ницоевщины не будет": мэр Днепра прокомментировал информацию о запрете российских песен
19:25
В РФ малому бизнесу очень плохо, люди хотят все продать и уехать — экс-депутат Госдумы
19:18
В Минэкономразвития назвали условие, при котором отменят переход на зимнее время в Украине
19:10
"Понимал, что будут жестоко пытать": стало известно, что случилось с личным охранником убитого Захарченко
19:00
"Очень похожи улыбки": Светлана Лобода показала фото с сестрой
18:48
На Николаевщине подростки по приказу зэка-куратора изнасиловали и убили гея
18:35
Захарченко ликвидировало ГРУ — российский финансист Видео
18:20
Порошенко рассказал, сколько украинцев "попробовали на вкус прелести" безвиза
18:10
Бабченко назвал следующую цель России Видео
18:00
Генпрокуратура добилась доступа к смартфону журналистки, разоблачающей властную коррупцию
17:42
На Запорожье в шахте случилось смертельное ЧП Видео
16:55
В Харькове внезапно скончалась известная журналистка
16:55
В Киеве суд принял новое решение по Савченко Видео
16:45
Пришили дело. Стало известно, как в Испании накажут Жозе Моуриньо за неуплату налогов
16:34
Земфира впервые за 5 лет молчания выпустила новую песню Видео
16:32
Активист рассказал, сколько весит голодающий Сенцов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять