Смех скоро похоронит Путина

Путин стал смешон

Обращение Золотова к Навальному и интервью "Петрова" и "Боширова" Симоньян — симптомы одной болезни. Российские власти полностью потеряли адекватность, оторвались от реальности, живут в собственном шизомире. А главное, они стали просто смешны.

В их мире благородный офицер Золотов выпорол скверного мальчишку-Навального, а блестящий журналист Симоньян взяла интервью, убедительно опровергающее причастность российских спецслужб к отравлению Скрипалей.

Читайте такжеБлеф от недоимперии не прокатил: почему российские агенты стали геямиКак тяжело психически больные, они отказываются принимать очевидную для окружающих реальность, в которой Золотов показал себя злым клоуном, полным дураком и трамвайным хамом, сделав при этом Навальному отличный пиар; а недалекая Симоньян в своем интервью продемонстрировала всему миру, что несшие невероятную околесицу и путающиеся в показания "Боширов" и "Петров", - взятые за руку путинские киллеры.

Российские власти стали смешны и даже не понимают этого. Над ними уже хохочет в голос многомиллионный Рунет. Скоро над ними будут смеяться даже ученики младших классов. Смех уничтожает "чудо, тайну и авторитет" власти, страх и преклонение перед ней; освобождает сознание от гипноза пропаганды. Смех похоронит этот весьма серьезный в своем клиническом идиотизме режим.