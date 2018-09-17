Украина вступила в период больших перемен

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

17 сентября 2018, 10:56

Наша страна находится на третьем глобальном этапе своей независимости.

Украина
Украина находится на третьей исторической развилке

За время своей независимости Украина прошла четыре исторические развилки.

Первая развилка (1991) 

Неожиданный для мирового сообщества и населения страны стремительный развал СССР и возникновение независимой Украины и России в рамках СНГ (Беловежское мирное соглашение).

Вторая развилка (2014)

Вероломное нападение, без объявления войны, России на Украину и оккупация Крыма и Донбасса. Превращение Украины и России в острых геополитических противников. Возникновение в 2014-2018 годы системы мировых санкций и мер давления против России. Международная самоизоляция России на фоне ее возрастающей слабости и агрессивности. Переход всего Запада на стратегию военно-политического, морального-психологического и экономического сдерживания перманентной агрессии России во всем мире.

Третья развилка (2018-2022)

Предоставление автокефалии, будущей Украинской Поместной церкви Константинопольским патриархатом и добровольная самоизоляция Московского патриархата от всемирного православия. Неудачные попытки МП раскола и делегитимации Константинопольского патриархата. Открытое вмешательство Кремля и Читайте такжеКремль пошел на эскалацию: к чему нужно готовиться УкраинеМосковского патриархата в религиозные процессы в Украине и других странах. Использование спецслужбами России "православного талибана" в провокациях и организации столкновений верующих в Украине. Попытки Кремля координировать деятельность сепаратистов Донбасса, религиозного фанатизма на руинах УПЦ МП, "пятой колонны" в СМИ и госорганах Украины. Подписание "Церковного конкордата" о мире, согласии ведущих конфессий Украины и регулирование отношений между церковью и государством. Превращение Украинской поместной церкви в эпицентр всемирного православия.

Четвертая развилка (2020-2025)

Несмотря на яростные сопротивление Кремля, приход к власти в Украине сильного патриотического и профессионального правительства высокой ответственности и народного доверия. Успешная борьба с агрессией России, элитной коррупцией и проведение эффективных экономических реформ. Превращение Украины в форпост европейской безопасности и центр координации демократической и гуманитарной помощи кризисной России как глобальной угрозы ("Россия Смутного времени-2").

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Виктор Небоженко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:21
"Как настоящие мужчины": Олег Винник и Потап раскрыли детали написания песни для дуэта
12:12
В Украине запретили ввозить книгу Прилепина и Шария об убитом Бузине
12:02
Убийство Захарченко: подозреваемый боевиками "диверсант" рассказал подробности "теракта" Видео
11:56
Швейцарцы потребовали от россиян перестасть вести за ними шпионаж
11:41
"Тема сисек раскрыта": Даша Астафьева в образе Лары Крофт потрясла грудью на пикантном видео Видео
11:39
Вызов скорой помощи в Украине по-новому: Минздрав запускает "Централь-103"
11:18
"Не обязан говорить на украинском": В киевском McDonald's произошел скандал на языковой почве Видео
10:58
Девушка дня Instagram: сексапильная брюнетка с идеальными формами Анна Сахарова Фото
10:56
Украина вступила в период больших перемен мнение
10:53
Путинские финансисты предупредили европейцев о проблемах с транзитом газа
10:50
Украинские школьники могут легко купить наркотики - СМИ Видео
10:20
Появилось видео смертельного ДТП с известным российским певцом Видео
10:18
"Пить в чай в гости к Захару, Гиви и Мотороле": Стало известно о новых потерях боевиков "ДНР"
09:52
Россию обвинили во вмешательстве в референдум по названию Македонии
09:50
Власти США рассказали, как и почему они против строительства "Северного потока-2"
09:26
Известный российский певец погиб в жутком ДТП
09:18
Как нам пытаются впихнуть российские скрепы на украинский манер мнение
09:04
"Били проклятых хвошиздов": В Крыму россияне организовали "победу над нацистами" Видео
08:55
"Утопия": в России прокомментировали планы Украины создать базу ВМС в Азовском море
08:38
"Украину обманули": Кучма призвал Трампа извиниться перед официальным Киевом
08:18
Волкер дал Киеву совет по Донбассу
08:03
Поросячий восторг от IKEA: о чем говорит появление бренда в Украине и при чем тут Порошенко мнение
07:44
Порошенко разглядел "инвестиционный бум" в Украине
07:20
СМИ сообщили подробности нового отравления в Солсбери
07:12
Поздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открытках Фото
06:53
Пауки в кремлевской банке разыгрывают трагикомедию для Путина мнение
06:38
Астролог предупредил об опасном периоде: что нельзя делать
06:21
Назван "худший сценарий" для Украины в противостоянии с Россией в Азовском море
06:03
В России школьники стали "омоновцами" - опубликовано фото
05:42
Стало известно, сколько РФ тратит на аннексированный Крым и войну на Донбассе
05:15
Эксперт назвал причину гигантских потопов в Киеве
04:54
17 сентября – какой сегодня праздник: от чего защищает Неопалимая купина и именины Лены
04:22
Журналист объяснил, что делать Украине с подачей воды в аннексированный Крым
03:39
В США выставили на продажу целый город: названа цена
03:05
Провокации РФ в Азовском море: дипломат развеял миф о "внутренних водах Украины и России"
02:14
"Идет настоящая война". Президент Эстонии призвала не забывать о конфликте на Донбассе
01:54
Белорусская церковь также планирует получить автокефалию Видео
01:35
"Танцы со звездами": кто покинул проект в четвертом прямом эфире Видео
00:56
Песков сказал, собирается ли Путин на пенсию
00:33
Журналист спрогнозировал вероятность кризиса пророссийской власти Крыма
16 сентября, воскресенье
23:59
"Предлагала "бухнуть". Бузова устроила дебош в самолете: опубликовано видео Видео
23:49
В Британии госпитализировали двоих людей из кафе, где отравили Скрипалей - СМИ Видео
23:25
Названа отрасль, в которой рекордно поднимут минимальную зарплату
23:22
"Это, бл*дь, Донбасс". Боевик "ДНР" застрелился, проверяя бронежилет Видео
22:49
"Сошли с ума". В России прокомментировали намерение Украины создать военную базу в Азовском море Видео
22:47
Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем - СМИ
22:06
Мощный ливень затопил Бердянск: опубликовано зрелищное видео Видео
21:58
"Раски федераски" или "Пить паном Раси, уважать ее корова": Джефф Монсон принес присягу депутата Фото Видео
21:39
Российский олигарх сказал, сколько простоит Крымский мост
21:33
В прокуратуре Крыма рассказали о количестве идентифицированных пособников оккупанта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять