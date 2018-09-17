Украина вступила в период больших перемен

Украина находится на третьей исторической развилке

За время своей независимости Украина прошла четыре исторические развилки.

Первая развилка (1991)

Неожиданный для мирового сообщества и населения страны стремительный развал СССР и возникновение независимой Украины и России в рамках СНГ (Беловежское мирное соглашение).

Вторая развилка (2014)

Вероломное нападение, без объявления войны, России на Украину и оккупация Крыма и Донбасса. Превращение Украины и России в острых геополитических противников. Возникновение в 2014-2018 годы системы мировых санкций и мер давления против России. Международная самоизоляция России на фоне ее возрастающей слабости и агрессивности. Переход всего Запада на стратегию военно-политического, морального-психологического и экономического сдерживания перманентной агрессии России во всем мире.

Третья развилка (2018-2022)

Предоставление автокефалии, будущей Украинской Поместной церкви Константинопольским патриархатом и добровольная самоизоляция Московского патриархата от всемирного православия. Неудачные попытки МП раскола и делегитимации Константинопольского патриархата. Открытое вмешательство Кремля и Читайте такжеКремль пошел на эскалацию: к чему нужно готовиться УкраинеМосковского патриархата в религиозные процессы в Украине и других странах. Использование спецслужбами России "православного талибана" в провокациях и организации столкновений верующих в Украине. Попытки Кремля координировать деятельность сепаратистов Донбасса, религиозного фанатизма на руинах УПЦ МП, "пятой колонны" в СМИ и госорганах Украины. Подписание "Церковного конкордата" о мире, согласии ведущих конфессий Украины и регулирование отношений между церковью и государством. Превращение Украинской поместной церкви в эпицентр всемирного православия.

Четвертая развилка (2020-2025)

Несмотря на яростные сопротивление Кремля, приход к власти в Украине сильного патриотического и профессионального правительства высокой ответственности и народного доверия. Успешная борьба с агрессией России, элитной коррупцией и проведение эффективных экономических реформ. Превращение Украины в форпост европейской безопасности и центр координации демократической и гуманитарной помощи кризисной России как глобальной угрозы ("Россия Смутного времени-2").