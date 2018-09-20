Путин - неудачник

Это же аксиома в психологии: неудачники всегда винят в своих проблемах других. Именно так себя ведет путинская власть-неудачник.

Что бы не случилось, она находит некий внешний источник своих проблем – врага, чьи зловредные козни, мешают добиться успеха. То США вредит, то Великобритания, то Евросоюз.

Вот и сейчас оказывается, в гибели самолета, сбитого российскими союзниками из российского же оружия, виновато не бестолковое российское руководство, а Израиль.

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Ждем на российских телеканалах несколько дней ненависти к Израилю. А потом история с самолетом забудется. Новый виновник будет найден после очередной неудачи, когда опять понадобиться на кого-то ее свалить.