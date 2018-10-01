Чем китайский министр отличается от украинского?

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

1 октября 2018, 08:19

Китайские чиновники относятся к гражданам своей страны с уважением.

Чем китайский министр отличается от украинского? Нет, не разрезом глаз и стройностью фигуры или компетентностью. Прежде всего, китайский министр отличается от украинского министра отсутствием наглости, хамства и презрения к своему народу.

Так, например, недавно, китайский министр социального развития Хонг Джинг прямо на пресс-конференции встал на колени, чтобы покаяться перед китайским народом за слишком позднюю отмену!!! платы за коммунальные услуги. Кадры его покаяния транслировались по официальным СМИ Китая и в Интернете. 

Читайте такжеКак украинцам создают иллюзию "самой сильной армии Европы"Обратите внимание, китайский министр социального развития не юлил, не лгал в случае повышения тарифов на коммунальные услуги, а он каялся перед всем народом за слишком медленную отмену тарифов.

Можете себе представить, чтобы чиновник Кабмина Украины Гройсмана, например, министр социальной политики Рева выразил сожаление или покаялся за очередное повышение коммунальных тарифов. Вместо этого он советует украинцам затянуть пояса, экономить и меньше есть.

В случае китайского министра - это пример мужества чиновника, благородство и уважение к гражданам своей страны. А со стороны нашего министра - это классический пример постсоветской наглости, хамства украинских чиновников на всех уровнях - от министра до жековского работника.

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повышение тариф Владимир Гройсман Виктор Небоженко
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