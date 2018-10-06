Порошенко и его перцы цепляются за власть всеми силами своего ожиревшего тела

Петр Порошенко

Лечение болезни начинается с момента, когда больной признает, что он болен.

Крах диктатур начинается с невидимых, казалось бы, вещей. Просто они происходят. И просто все начинают видеть. Просто...

Ну подумаешь, закрыть телеканалы. Которые даже не оппозиционные - потому что депутаты, голосовавшие за санкции, жили на этих же каналах.

Эти каналы даже информационно никому не мешали. Сегодня даже пропрезидентский "Прямой" обсуждает, что сегодня украли друзья Порошенко.

Каналы 112 и Newsone преследуют потому, что это удобно с точки зрения пиара. Ведь есть режим Порошенко-БПП-"Наркофронта", которые:

развалили страну;

не могут остановить войну;

погрузили население в нищету;

в открытую пилят на янтаре, войне, контрабасе, лесе, банках и так далее;

потеряли все возможные рейтинги.

И все это безумно давит на репутацию. Мы уже меряем популярность Порошенко-Тимошенко-БПП-Наркофронта антирейтингами, и это лишь начало. Что-то нужно делать с такой чёрной популярностью.

Поэтому в ход идут уже совершенно оголтелые методы вроде раскачивания темы мовы, войны за страну и перераспределения поповских уделов.

Ну и конечно - фамилия Медведчук. Интересно получается, Петр Алексеевич. Армии и "Укрзализныце" топливо у Медведчука закупать можно. Тереть с Путиным через Медведчука можно. А если каналы ему принадлежат (или сказали, что принадлежат) - то почему-то нельзя.

Вижу так. Не в этом дело. Медведчук тут не причём. Просто есть очень легкий попсовый способ показать на него и сказать - "рука Кремля". А потом сделать вид, что борешься с Кремлём.

Это просто очередная игра. Невинная. Вроде тех, в которые привыкли играть эти парни со своими добробатами, активистами и говноботами.

Так вы, Петр Алексеевич, или трусы оденьте, или крестик снимите. Или избавьтесь уже от Медведчука, или прекратите имитировать патриотизм.

Читайте такжеСамый страшный сценарий для Украины в 2019 годуИменно с таких действий начинается крах диктатур. До этого они могли обливать зеленкой, захватывать бизнесы и торговать на крови - и ничего. Лохи молчали и словно заворожённые верили в сказки о невидимом враге. А потом вдруг маленький шажок - и все вдруг понимают, что у власти такие же перцы, как Янукович с его "семьей". И эти перцы цепляются за власть всеми силами своего ожиревшего тела.

А дальше по наклонной. Чем ярче придумается власти, тем больше ее действия напоминают симптом старческого бессилия, которое провоцирует носителя причиндала вести себя как молодой жеребец. Но скоро правда становится ясна: одышка, спать, телевизор - хватит, своё отгулял. Сколько ни размахивай, крепче не станет.

Меня поражают потомки американских демократов - многочисленные грантоеды и активисты. Я понимаю, что вы люди подневольные - что сказали, то и делаете. Но... Опыта НАБУ вам мало? Сегодня вы помогаете Портрету и другим политическим импотентам имитировать борьбу с Кремлём. А завтра эти же люди подтираются вами. Впрочем, как хотите - может, любите вы это состояние души.

Я желаю телеканалам 112 и Newsone трезвости и здоровой злости.

Теперь, Слава Богу, вы имеет чёткий список тех, кому вход к вам закрыт навсегда. Можете их брать в разработку - и Бодрове сюжеты вплоть до парламентских выборов вам обеспечены. Выбрасывайте их в YouTube и с улыбкой наблюдайте, как эти 226 импотентов попросятся к вам в эфир. Потому что больше никуда не приглашают.

Вот тогда вспомните все. И покажите им то, чего они боятся. Дверь на улицу. А вы что подумали?))