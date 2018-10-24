Как украинцев запихнули в новую газовую камеру

Петр Порошенко и Владимир Гройсман

Очередное повышение газовых тарифов для населения на 23,5% - это ведь совсем не про экономику. Нет в этом и близко никакого анализа, целесообразности или оправданности. Равно как нет и сколько-нибудь внятной стратегии: "сейчас чуть подожмём пояса, чтобы за счёт внутреннего ресурса оживить внутренние рынки".

Ничего подобного. Это сугубо про тупость и про пожрать. Это про понты классических провинциалов, которые, оказавшись в нужное время в нужном месте и уловив фишку о том, что "восторженные лохи сожрут любую ложь в патриотической одежде", вдруг возомнили себя гениями. Это о бесконечном вранье, когда "вчера ещё нельзя, и об этом дадим сотню пафосных интервью, но сегодня уже можно - молча и цинично". Это о несоответствии занимаемым. А также о том, что при нынешних ребятах ничего толкового не будет, но будет только брехня. Примитивная такая, сельская брехня. Ну и много разговоров о важности церкви и языковой идентичности...

Читайте такжеНовое подорожание газа для населения: эксперт предупредила о тяжелых последствияхГаз для населения по новым ценам. Ну а кто, кроме населения должен оплачивать запредельную тупость нынешнего Кабмина? Раз мы добровольно слушаем и аплодируем олигофренчикам в статусах министров, то почему не хотим также добровольно оплачивать их идиотизм?

Впрочем, данное повышение, как это ни парадоксально, имеет и очень позитивное звучание. Тот, кто вынужден своими кровными расплачиваться за собственную глупость, быстрее умнеет. А ещё оно однозначно ставит крест на толстой карьере по фамилии Гройсман. Убедительно доказав, что это отсутствующая единица, фунт, ни на что не влияющий.

Хотя, полагаю, что эти скромные 23,5% гораздо больше ударят по Петру Алексеевичу, который реально и стоит за этим изящным цинизмом. Не сразу. Сейчас попытаются трусливо выждать, откомментировать третьестепенными pr-дурачками, что это выгодно для экономики. Но тема мародерского тарифожера будет набухать.

И когда человек во время избирательной продолжит ездить по нищим общинам с рассказом о важности "продолжить", каждый будет видеть перед собой нечто иное. А именно человека, который сделал их личный мир невыносимым.

Мотивация "поднятия", кстати, очевидна - дефицит денег в бюджете, желание чуть добрать себе в карман, слить скандал задолго до выборов. Поднимать-то все равно надо...

Читайте такжеВиноваты "папередныкы": в Кабмине пояснили, почему решили повысить цены на газОтдельно - окончательно "дожрать" Гройсмана. Кому он нужен со своей запредельной глупостью, но с высокими теневыми издержками. Кстати, у самого Владимира Борисовича никто и не спрашивал - ему просто в нос запихнули бюджетный дефицит и сказали либо, либо. Либо повышаем тариф, получаем кредиты и немножко платим зарплаты (и что-то, конечно, себе за труды). Либо ты со своими нетрудовыми остаёшься с бюджетниками сам на сам.

Готов ли он достать из семейной кубышки чуть больше 100 млрд и заткнуть дыры? Вопрос риторический. Потому что личная жадность - общее второе имя сегодняшней элиты. Короче, продолжаем наслаждаться церковью и языком и добровольно выплачивать налог на эту роскошь.