Украинцы допустили кадровую ошибку

Немного психотерапии. На мой взгляд, мы слишком сильно рвём свои души, когда всерьёз пытаемся разделить окружающий мир на черное и белое. И либо поддержать, либо заклеймить того или иного политика. А на самом деле все намного проще. Мир состоит из ошибок. Наших. И потому важно нейтрально относиться к тому, что сейчас происходит. Не надо тратить реальные эмоции, если они, конечно, не оплачиваются по тройному тарифу.

Есть просто факты. Первый: нынешние менеджеры были законно избраны/назначены. И они имели шанс построить эффективное государство. Отличное от прошлых. С новыми правилами. Не построили...

Читайте такжеУкраину на выборах ждет "русская рулетка"Второй: а не построили потому, что у них гораздо ниже личный "потолок компетенций", чем того требовали вызовы. Сами они этого не понимают и не должны понимать. Потому что с низким "потолком".

Третий: предоставить им шанс и дальше заниматься госуправлением - это загонять себя в ещё более плохие условия жизни. Их компетенции точно не вырастут. А значит, они продолжат делать все то, что и сейчас. Потому что психологически человек, достигший карьерной вершины, не может самообразовываться.

Четвёртый: нет смысла называть их идиотами. Это не работает. Непрофессионалы обязательно закрываются от критики. Из-за этих ребят у нас объективно больше минусов. На внешних рынках нет стабильных партнёров. В нас не вкладывают деньги. Правительственные заимствования под девять 10% - катастрофа, индикативно символизирующая максимальное недоверие. Наши фундаментальные темы не звучат в глобальных медиа так, как нам нужно. Даже война с РФ практически отсутствует в них. И, если бы сама Россия не отличалась крайне вызывающим поведения, то мы бы давно уже остались в одиночестве...

Эффективных реформ нет. Поэтому разговоры идут не про экономику, инновации и точки роста, а исключительно о том, о чем имело смысл говорить в 17-18-м веках. При всей симпатии к красивым презентациям, нынешняя плеяда министров не является дееспособной априори. Потому что они вообще из мира, где есть только красивые картинки. Само собой, они умеют читать правильную литературу на языке оригинала. Но так и не поняли, что переводные книги по менеджменту или фандрайзингу не имеют отношения к нашим реалиям.

Читайте такжеПерекрутить фарш назад невозможно: что будет с Украиной после президентских выборовИ к тому же они совсем не пользуются авторитетом и не обладают достаточной волей для продавливания своих управленческих решений по вертикали вниз. Да и вообще назначение любых министров без существенного сокращения админвертикали и регуляторных функций государства - бессмысленно.

Скажем, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что действия РФ в Азовском море нанесли убыток нашим портам на 1 млрд гон. И? Эти действия вчера начались? А где противодействия? Как компенсируем это? Так вот. Вопросы к Омеляну бессмысленны. Потому что он - типичный сотрудник "справочного бюро", которое просто пересказывает нам новости в собственной интерпретации. А не министр.

Вывод? Простой. Не надо рвать душу и доказывать недоказуемое. Достаточно - не переизбрать некомпетентных...