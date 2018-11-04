Путинский разномастный сброд ломает очередную комедию

Так называемая оппозиция - самые верные подельники Путина в строительстве его рейха/ Reuters

Многие в Украине до сих пор не понимают, интересуются — как там российская оппозиция? Как она борется с властью, как раззомбирует российское общеcтво и т.д.? Рассказываю.

В Москве прошла ежегодная вечеринка "Эха Москвы". Это радио, которое, работая на деньги Кремля, изображает из себя оппозиционное. Раз в год оно на те же самые деньги собирает тыщу гостей. И в этом году, как и в предыдущем, пожрать по-русски, небрезгливо, собрались все: террористы, убийцы, либеральные журналисты и политики, даже некоторые из тех, кто якобы находится в эмиграции и борется с Путиным, продолжая ездить домой — в Москву. Ахаха.

Читайте такжеПутин признал победу Украины в войнеБольшую часть года они в оппозиции, а меньшую — за одним столом с террористами и убийцами. Выпили, закусили — и разошлись по углам изображать бой. Чтобы кто-нибудь в Украине или на Западе ещё верил, что они — оппозиционеры, и что бой — настоящий. Чтобы давали деньги, хлопали по плечу, верили в возможность каких-то позитивных перемен в рейхе. Такие идиоты до сих пор существуют, и их немало. И это очень выгодный бизнес. Все довольны — и дающие, и берущие. Правда, всё это полный фейк, но кого такая мелочь интересует.

На мой взгляд, те, кто в этом шоу участвует, — самые верные подельники Путина в строительстве его рейха. Они изображают нормальность там, где её и в помине нет. Прикрывают своими спинами палачей, легализуют внутренний и международный террор России. Это как если бы в Берлине году в 1942-м собирались на балы либералы. Отгоняя от ноздрей запах мертвых тел Сталинграда, Освенцима и Хатыни. Я их запомню, всех поименно. И вы — запомните. Они наравне с Путиным несут ответственность за то, что он делает, что делает его обезумевшая страна и народ.

Читайте такжеПутин объявил Украине новую войнуИнтеллигенция рейха. Ручная оппозиция фюрера. Не верьте никаким оппозиционным россиянам, кроме тех, кто не жмёт руки апологетам его режима, не пьёт с ними из одной рюмки. Не верьте никому, кроме тех, кто говорит правду, чем-то жертвуя, рискуя собой. А таких остались буквально единицы. Буквально. Остальное — путинский разномастный сброд, хитрожопые скоморохи, театр комедии на крови украинцев, крымских татар, сирийцев. Труппа на трупах. Имитация совести — самое бессовестное, что может быть.

Ни с кем из них нормальным людям ни в одной стране мира не о чем и незачем говорить. Слияние с Кремлём до неразличимости, молекулы кристального рейха, которые невозможно отделить друг от друга. И хватит пытаться отделять.