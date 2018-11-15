17 признаков путинизма

1. Экономическая система

Государственно-монополистический капитализм, основанный на коррупционном альянсе высшей бюрократии и крупного криминального бизнеса

2. Политический режим

Авторитаризм с элементами иммитационной демократии

3. Форма правления

Автократия

4. Господствующая идеология

Микст из шовинизма, клерикализма, милитаризма, ксенофобии, вождизма

5. Господствующая социальная страта

Номенклатура (государственная бюрократия и спецслужбы)

6. Политическая и экономическая элиты

Верхушка номенклатуры и связанный с ней олигархат (криминальный крупный бизнес)

Путина надо научиться публично бить по лицу

7. Системообразующая социальная практика

Коррупция

8. Основное экономический ресурс

Природные ресурсы

9. Основной выгодоприобретатель экономики

Номенклатура и олигархат

10. Главная социальная проблемаОгромный разрыв в доходах между привилегированным меньшинством (см. пункт 9) и социально незащищенным большинством населения

11. Цели внутренней политики

Сохранение господства привилегированного меньшинства

12. Методы их достижения

Тотальная пропаганда и политические репрессии

13. Цели внешней политики

Экспансионизм, имперский реваншизм, аннексионизм

14. Методы их достижения

Военная агрессия, гибридная война, международный терроризм

15. Парламент, выборы, политические партии, соблюдение основных политических и экономических свобод, независимость суда

Носят имитационный характер

16. Ближайшие аналоги путинизма

Фашизм, азиатский этатизм, латиноамериканский каудилизм

17. Смена режима

Возможна только революционным путем или в результате мощного внешнего давления.