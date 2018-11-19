"Макнули" в субстанцию: тотальная коррупция опускает украинцев в нищету

Украину в лице ее ясновельможных официальных представителей в очередной раз "макнули" в субстанцию. На презентации экономического обзора, посвященного перспективам европейской экономики, постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что "цена" коррупции в нашей стране составляет 2% ВВП.

Иными словами, наличие коррупционной надстройки "съедает" несколько процентов прироста нашего валового продукта - и так каждый год.

Учитывая, что в этом году ВВП составит примерно 3,4 трлн. грн. – цена вопроса - 70 млрд. грн в год или более 2 млд. евро. Для сравнения: так называемая макроэкономическая помощь ЕС (которая и не помощь вовсе, а лишь обычный кредит, пусть и достаточно привлекательный по условиям погашения и процентам, но все же кредит) составит в разы меньше. Сколько по случаю получения денег из Европы радостно протрубили "герольды Банковой" на всевозможных ток-шоу… А ведь правильное решение так близко – просто отрубить руки, залезшие в государственную казну.

Читайте такжеЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформОценка МВФ – это не окончательный ценник украинской коррупции, поскольку речь идет лишь о замедлении динамики экономического роста. А сколько удается "утянуть" в рамках официального прироста, об этом знают лишь всевозможные "стратегические группы" по интересам.

За пять последних лет, по оценкам МВФ, часть наших потерь от коррупции составит 10 млрд. евро. И это лишь сумма, заложенная в утраченном "росте". Но вполне сопоставимая с кредитными ресурсами, полученными от фонда за этот период.

Как ранее заявляли в МВФ: "Коррупция может оказывать негативное влияние на способность страны достигать стабильного, всеохватывающего экономического роста". То есть низкая инфляция и дефицит бюджета, пристойные темпы роста ВВП – это всего лишь первая часть условий ("необходимо") для получения кредитов. Вторая ("достаточно") – это успешная борьба с коррупцией.

Именно отсутствием прогресса в части достижения "достаточно" и было обусловлено фиаско программы расширенного сотрудничества между Украиной и МВФ.

ПОТЕРИ ТОЛЬКО НА ТАМОЖНЕ - $5 МЛРД В ГОД

В специальном докладе фонда коррупционная надстройка, свойственная для большинства развивающихся стран, приводит к потерям динамики роста частного сектора в размере до 3% в год. Минимизация уровня коррупции до уровня, характерного для развитых стран мира, приносит развивающимся экономикам дополнительный дивиденд в размере 400% роста доходов населения. То есть, если в стране среднегодовой подушевой доход составляет примерно две тысячи долларов, то после завершения основной части борьбы с коррупцией, он может вырасти до восьми тысяч. Коррупция питается соками бедных. Кроме того, успешная борьба с ней сокращает детскую смертность на 75%: врачи приезжают вовремя, матерей не маринуют в приемных палатах и тяжело больным детям своевременно закупают лекарства, а не ждут пока "распилят" очередной тендер.

Коррупционная рента напрямую забирает примерно до 4% бюджетных доходов. Применительно к Украине – это 40 млрд грн в год.

Почти столько же выделили в 2018-м на ремонт дорог. То есть без того ужасного уровня коррупции, что есть сейчас, можно было отремонтировать в два раза больше дорожного покрытия.

Идем дальше. При анализе коррупционных рынков, инвесторы оценивают свои потенциальные потери от вхождения на них. Коррупционная модель схожая с украинской, оценивается инвесторами как дополнительный скрытый налог в размере 20%. То есть, заходя на наш рынок, инвесторы закладывают в свой инвестиционный план скрытые расходы на 1/5 от внесенных инвестиций: эти деньги придется заплатить за "крышу" или потерять в случае, если "крыши не будет". Еще есть вопросы, почему прямые иностранные инвестиции в Украину в 2017-м году составили всего $2,2 млрд, при том, что инвесторы репатриировали из страны дивиденды на сумму $1,8 млрд?

По данным немецкого издания Süddeutsche Zeitung украинский государственный бюджет ежегодно теряет 750 млн. евро в результате применения фиктивных экспортных схем. Еще одно журналистское расследование выяснило, что общая сумма потерь на таможне составляет до 4,8 млрд. дол. в год. За последние пять лет, если данные немецких журналистов верны, украинский бюджет потерял 24 млрд. долларов, при том, что суммарная финансовая помощь ЕС Украине составила 11 млрд евро.

По данным неправительственной организации Tax Justice Network, наша страна вошла в десятку государств с самым большим оттоком капитала по состоянию на 2011 год. За двадцать лет независимости из страны было выведено $167 млрд., что в полтора раза превышает нынешний годовой ВВП страны. Для сравнения, из Кувейта было выведено $496 млрд, а из Казахстана $138 млрд.

Современная коррупционная модель в Украине базируется на контроле за ключевыми точками сбора "полюдья": таможня, система коммунальных тарифов, логистическая инфраструктура по продаже газа, электроэнергии, государственные закупки. Типичный рентный механизм отжатия всей страны на жмых.

И лишь перед выборами одно и тоже: "Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску".