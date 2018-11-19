"Макнули" в субстанцию: тотальная коррупция опускает украинцев в нищету

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

19 ноября 2018, 08:29

Современная коррупционная модель в Украине базируется на контроле за ключевыми точками сбора "полюдья"

Украина коррупция 2

Украину в лице ее ясновельможных официальных представителей в очередной раз "макнули" в субстанцию. На презентации экономического обзора, посвященного перспективам европейской экономики, постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что "цена" коррупции в нашей стране составляет 2% ВВП.

Иными словами, наличие коррупционной надстройки "съедает" несколько процентов прироста нашего валового продукта - и так каждый год.

Учитывая, что в этом году ВВП составит примерно 3,4 трлн. грн. – цена вопроса - 70 млрд. грн в год или более 2 млд. евро. Для сравнения: так называемая макроэкономическая помощь ЕС (которая и не помощь вовсе, а лишь обычный кредит, пусть и достаточно привлекательный по условиям погашения и процентам, но все же кредит) составит в разы меньше. Сколько по случаю получения денег из Европы радостно протрубили "герольды Банковой" на всевозможных ток-шоу… А ведь правильное решение так близко – просто отрубить руки, залезшие в государственную казну.

Читайте такжеЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформОценка МВФ – это не окончательный ценник украинской коррупции, поскольку речь идет лишь о замедлении динамики экономического роста. А сколько удается "утянуть" в рамках официального прироста, об этом знают лишь всевозможные "стратегические группы" по интересам.

За пять последних лет, по оценкам МВФ, часть наших потерь от коррупции составит 10 млрд. евро. И это лишь сумма, заложенная в утраченном "росте". Но вполне сопоставимая с кредитными ресурсами, полученными от фонда за этот период.

Как ранее заявляли в МВФ: "Коррупция может оказывать негативное влияние на способность страны достигать стабильного, всеохватывающего экономического роста". То есть низкая инфляция и дефицит бюджета, пристойные темпы роста ВВП – это всего лишь первая часть условий ("необходимо") для получения кредитов. Вторая ("достаточно") – это успешная борьба с коррупцией.

Именно отсутствием прогресса в части достижения "достаточно" и было обусловлено фиаско программы расширенного сотрудничества между Украиной и МВФ.

ПОТЕРИ ТОЛЬКО НА ТАМОЖНЕ - $5 МЛРД В ГОД

В специальном докладе фонда коррупционная надстройка, свойственная для большинства развивающихся стран, приводит к потерям динамики роста частного сектора в размере до 3% в год. Минимизация уровня коррупции до уровня, характерного для развитых стран мира, приносит развивающимся экономикам дополнительный дивиденд в размере 400% роста доходов населения. То есть, если в стране среднегодовой подушевой доход составляет примерно две тысячи долларов, то после завершения основной части борьбы с коррупцией, он может вырасти до восьми тысяч. Коррупция питается соками бедных. Кроме того, успешная борьба с ней сокращает детскую смертность на 75%: врачи приезжают вовремя, матерей не маринуют в приемных палатах и тяжело больным детям своевременно закупают лекарства, а не ждут пока "распилят" очередной тендер.

Коррупционная рента напрямую забирает примерно до 4% бюджетных доходов. Применительно к Украине – это 40 млрд грн в год.

Почти столько же выделили в 2018-м на ремонт дорог. То есть без того ужасного уровня коррупции, что есть сейчас, можно было отремонтировать в два раза больше дорожного покрытия.

Идем дальше. При анализе коррупционных рынков, инвесторы оценивают свои потенциальные потери от вхождения на них. Коррупционная модель схожая с украинской, оценивается инвесторами как дополнительный скрытый налог в размере 20%. То есть, заходя на наш рынок, инвесторы закладывают в свой инвестиционный план скрытые расходы на 1/5 от внесенных инвестиций: эти деньги придется заплатить за "крышу" или потерять в случае, если "крыши не будет". Еще есть вопросы, почему прямые иностранные инвестиции в Украину в 2017-м году составили всего $2,2 млрд, при том, что инвесторы репатриировали из страны дивиденды на сумму $1,8 млрд? 

По данным немецкого издания Süddeutsche Zeitung украинский государственный бюджет ежегодно теряет 750 млн. евро в результате применения фиктивных экспортных схем. Еще одно журналистское расследование выяснило, что общая сумма потерь на таможне составляет до 4,8 млрд. дол. в год. За последние пять лет, если данные немецких журналистов верны, украинский бюджет потерял 24 млрд. долларов, при том, что суммарная финансовая помощь ЕС Украине составила 11 млрд евро.

По данным неправительственной организации Tax Justice Network, наша страна вошла в десятку государств с самым большим оттоком капитала по состоянию на 2011 год. За двадцать лет независимости из страны было выведено $167 млрд., что в полтора раза превышает нынешний годовой ВВП страны. Для сравнения, из Кувейта было выведено $496 млрд, а из Казахстана $138 млрд.

Современная коррупционная модель в Украине базируется на контроле за ключевыми точками сбора "полюдья": таможня, система коммунальных тарифов, логистическая инфраструктура по продаже газа, электроэнергии, государственные закупки. Типичный рентный механизм отжатия всей страны на жмых.  

И лишь перед выборами одно и тоже: "Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина МВФ кредит коррупция Алексей Кущ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:41
Цукерберг заявил о переходе Facebook на "военное положение"
08:29
"Макнули" в субстанцию: тотальная коррупция опускает украинцев в нищету мнение Видео
07:59
Тысячи киевлян сочли Кличко провальным мэром
07:43
"Жесткая экономическая война": журналист раскрыл, как США могут наказать Кремль Видео
07:31
В Москве пришли в бешенство из-за слов премьера Польши о наступлении России на Киев
07:13
Андрей Илларионов: Рано или поздно Россия вернет Украине и Крым, и Севастополь, и Донбасс
06:56
Порошенко придумал, как снова стать президентом мнение
06:35
Опасные покупки и космическая любовь: астролог дал прогноз на 19-25 ноября
06:15
Экономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу 2018 года
05:56
Астролог назвал самые удачные и опасные даты недели
05:18
Россия катастрофически проиграла, аннексировав Крым — экс-советник Путина Видео
04:49
Самый маленький: украинский мальчик попал в Книгу рекордов Видео
04:09
Порошенко поблагодарил "всех американских друзей" за плечо
03:37
Эксперт объяснил, как не стать жертвой обмана в Черную пятницу Видео
03:03
"Крушение поезда в замедленной съемке": финансист объяснил, почему смерть экономики РФ неизбежна
02:34
Украинские потребители массово переходят на сухари и бублики Видео
02:02
В России назвали количество абитуриентов из Украины, пожелавших поступить в вузы Видео
01:38
"В Кремле находятся агрессивные руководители": экс-советник Путина предположил, когда закончится война на Донбассе
01:14
В Харькове жестоко избит экс-руководитель "Восточного корпуса"
00:48
Российский офицер рассказал о "неизбежном обвале" флота РФ
00:27
Анита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похудения
00:03
Танцы со звездами-2018: кто покинул проект накануне финала Видео
18 ноября, воскресенье
23:39
Каблуки VS берцы: украинки из армии поучаствовали в соблазнительном флешмобе Фото
23:11
Не доехали на пожар. В Киеве ушел под асфальт пожарный автомобиль: опубликовано видео Видео
22:46
Премьер Чехии обсудил с сыном его "похищение" и вывоз в Крым Видео
22:27
Томос об автокефалии: иерарх УПЦ МП рассказал, как пошел против московского сценария
22:21
Факты, фамилии, доказательства: Украина направила в НАТО два доклада о российских наемниках Фото
21:51
В ОБСЕ предупредили: боевики стянули танки и "Грады" к линии фронта Видео
21:30
"Надеюсь, это парик": Дорофеева шокировала поклонников новым имиджем Видео
21:02
Фермеры из Бельгии и Нидерландов контрабандой отправляют продукцию в Россию
20:57
Травма серьезная: Януковича перевезли в элитную московскую больницу Видео
20:34
"Умер Женя Осин от того, что пил он": Шнуров написал стих-некролог Осину
20:32
"Угроза гибридной войны": Аваков предупредил об опасности избрания генерала РФ главой Интерпола Видео
19:57
Персональный ад для маньяка: журналисты рассказали о жизни после смерти душегуба Ткача Видео
19:52
В Минсоцполитики хотят обложить налогом деньги украинских заробитчан
19:26
Дождь и снег: синоптики рассказали о погоде на неделю Видео
19:25
Останки вывозили в чемоданах: в Турции рассказали подробности убийства журналиста Хашогги Видео
18:53
"Какие наши годы": Петросян обмыл развод со Степаненко, опубликовано видео Видео
18:20
Справлял нужду в коридоре и едва говорил: СМИ рассказали, как умирал Осин
17:58
Стало известно число украинцев, призванных в российскую армию из аннексированного Крыма
17:51
В центре Киева полиция с дракой задержала помощника Надежды Савченко
17:23
СМИ сообщили о переносе Объединительного собора по томосу УПЦ
16:59
"Учились в одной школе": Аркадий Бабченко поведал о знакомстве с Осиным
16:58
"Химическая диверсия": в "ДНР" запустили новый фейк о наступлении ВСУ Видео
16:31
Переход в супертяж: промоутер назвал следующего противника Усика Видео
16:11
Помощник Путина рассказал о словах прощания Трампа с президентом РФ в Париже
16:03
Государство "под себя": генерал СБУ объяснил, как Порошенко стал главным олигархом Украины
15:30
"Дважды напали": в Киеве радикалы избили канадского журналиста
15:16
"Может, овощ уже растение?" Соцсети прокомментировали новость о госпитализации Януковича
15:06
В Киеве задержали участника нападения на инкассаторов, изъяты похищенные деньги Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять