Украине грозит договор с Россией и новый Майдан

В Украине отмечают пятую годовщину второго Майдана

В дни, когда отмечается пятая годовщина Майдана, принято писать о неотвратимости народного протеста, обреченности режима, невозможности больше терпеть и так далее. Мало кто помнит, что еще накануне начала событий большая часть граждан ни в какой протест не верила и участвовать в нем не собиралась. И большая часть политиков - как от власти, так и из оппозиции - была уверена, что после первого Майдана вывести людей на второй не получится и на руках у Януковича - все козыри.

Я был одним из немногих, кто последовательно утверждал, что отказ власти от курса на европейскую интеграцию приведёт к резкой дестабилизации в стране - и именно поэтому пользовался заслуженной репутацией городского сумасшедшего и у представителей власти, и у политиков-оппозиционеров, и у большей части граждан, которые у нас крепки задним умом. Именно поэтому я рискну утверждать, что масштабы этого протеста и его результаты связаны не только с действиями протестующих, но и с неадекватностью власти.

Читайте такжеУкраина будет наказана за трусость с выборами на ДонбассеУ коллеги Януковича Сержа Саргсяна получилось сделать все так, как хотел Путин. И отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, и войти в Евразийский экономический союз. И даже подписать новое соглашение с ЕС, которое никак не влияет на геополитический выбор Армении. И даже после революции в этой стране ее новому руководству приходится считаться с тотальной зависимостью от Москвы.

Могут возразить, что и в 2013 году Армения Саргсяна зависела от России куда больше, чем Украина Януковича. Это бесспорно. Тем не менее, еще за несколько лет до Майдана Януковичу удалось продавить позорные Харьковские соглашения, которые стали прелюдией к оккупации Крыма. Аресты лидеров оппозиции, назначение россиян на должности в силовых структурах - все это получалось и не встречало противодействия. К 2013 году Украина превратилась в классическое мафиозное государство, которым управляла семья Януковича.

Именно это и предопределило победу Майдана. Превращение страны в семейное владение, концентрация коррупции и привилегий в одних руках мало сказывались на интересах большей части людей, которые привыкли жить в коррумпированной стране и которых не очень интересовал конечный выгодополучатель. Но зато оно сказывалось на интересах всей вертикали власти - от олигархов до чиновников.

Читайте такжеЕсли бы враги захватили Украину...Так к 2013 году в украинском обществе незаметно для Януковича и большинства граждан страны сложился тотальный консенсус. Люди хотели жить лучше, не очень понимая, как это произойдёт - но многие связывали свои надежды с Европой . Оппозиция хотела воспрепятствовать превращению Украины в российскую колонию с гауляйтером Януковичем во главе. Олигархи и многие чиновники хотели демонтировать мафиозное государство и восстановить коррупционные потоки.

В этом смысле победа Майдана - это победа Украины над Россией, демократии над авторитаризмом, европейского выбора над евразийским, коррупции над мафией.

Победили те, кто не хотел превращения Украины в колонию России, кто выступал за европейский выбор, за демократию. А вместе с нами коррупционеры победили мафию Януковича и разрушили его систему.

А обычный человек, который хотел просто лучше жить? Он теперь вспоминает о "гривне по 8", возмущается по поводу тарифов и считает, что ездить на старой "бляхе" - это его компенсация за Майдан. Что мы ему скажем?

Если будем честны - скажем, что создали шанс построить нормальную стабильную страну, в которой не будет скачков валютных курсов и в которой будут равные правила игры для всех. Как он воспользуется этим шансом - вопрос, но он у него есть. И коррупцию уменьшить намного легче, чем победить мафию - особенно тогда, когда за тобой присматривает Европа, а не Россия. Нужно только засучить рукава и работать. Победа Майдана - это никакая не рыба, это - удочка.

А можно, конечно, лгать этому человеку, обещать снизить тарифы, поднять зарплаты, прекратить войну - пусть он только проголосует. Что ж, обмануть такого человека не очень трудно. Только для реализации таких обещаний опять придётся строить мафиозное государство и договариваться с Россией.

А значит, опять будет Майдан.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо