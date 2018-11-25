Что атакой в Азовском море Путин показал Порошенко

Три корабля ВМС обстреляны и захвачены российским флотом близ Керченского пролива. Много часов наши корабли подвергались преследованию. Россия закрыла Керченский пролив. Над Керченским мостом летают российские боевые самолёты.

Украинская авиация все это время над районом боя на помощь атакованным судам не была направлена и не появилась. Вертолеты и самолёты на помощь не пришли.

Надо назвать вещи своими именами - огромное унижение и военное поражение. Как 16 апреля 14-го, когда рота десятников 25-й бригады сдалась на шести боевых машинах группе наёмников.

Читайте такжеВойна в Азовском море: ради чего должны были погибнуть моряки?Военное командование Украины как всегда не знает что делать, полная беспомощность и неспособность к какому-либо организованному сопротивлению в критической ситуации. Уровень боевой подготовки к таким нападениям - нулевой.

Вот это цена того, как президент Порошенко сохраняет некомпетентное военное командование, которое грозно надувает щеки на показухе, а на деле неспособно к решениям. Вместо ответных действий президент Украины взывает к НАТО и международному сообществу. На пятом году войны помочь нашим окружённым кораблям ничем иным кроме заявлений. Как всегда собирается военный кабинет и политики вместо генералов должны решать, что делать в условиях прямого нападения.

Путин показал Порошенко, что не позволит проводить выборы спокойно, что Россия сделает все для дискредитации государства и Ее основы - армии.

И успешное вооруженное нападение показывает - уровень боеспособности флота гораздо ниже оптимистичных рапортов.

В это время на фронте на Донбассе все спокойно действует жёсткий режим прекращения огня, ограничение на расход боеприпасов, активные действия по уничтожению российских оккупационных войск не проводятся.

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