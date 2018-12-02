Все может быть еще хуже

Павел Казарин

крымский журналист

2 декабря 2018, 09:46

Украинская реальность может измениться и к худшему. Но вторую перспективу скептики всех мастей отчаянно не хотят брать в расчет.

Украина,флаг

Мы привыкли к тому, что просоветский человек думает желудком. И сравнивает реальность с собственной ностальгией об СССР. Память услужливо подсовывает ему воспоминания о молодости, дешевых продуктах, "порядке" и "безопасности". Эта же память заботливо вычеркивает весь негатив – и потому просоветский человек не помнит об очередях и унижениях, запретах и ограничениях, железном занавесе и тотальном контроле. Он сравнивает Украину со своими представлениями о "норме" и приходит к выводу, что Украина ему не нужна.

Вместо нее он готов предпочесть Россию. Которая кажется ему богаче и изобильнее. И на алтарь этого мифа о светлом будущем под триколорами он готов бросить свое собственное настоящее. Просоветский человек искренне убежден, что ему сегодня нечего терять. Что любые перемены в его жизни – в этом сценарии – способны быть только к лучшему.

Мы уже привыкли к этим людям. И даже смирились с тем, что рациональными аргументами достучаться до них не выйдет. В конце концов, не всем дано адекватно оценивать окружающую реальность.

Но в том и штука, что этот диагноз касается не только "просоветских".

Читайте такжеЭто еще не дно: на Украину надвигаются четыре проблемыПотому что в Украине есть немало и тех, кто в качестве образца для подражания выбрал страны по другую сторону границы. Тех, кто сравнивает Украину со Швейцарией и Германией. И когда видит контраст – готов махнуть рукой на собственную страну и заявить в сердцах о том, что "место проклятое".

Они старательно отделяют себя от страны. Скептически хмыкают при слове "налоги". Вспоминают лишь о собственных правах и забывают об обязанностях. Стараются не думать ни о чем, что находится за порогом их входных дверей.

Они любят кивать на европейское качество жизни и западные зарплаты. На выборах голосуют за "рубильник счастья". Считают, что страна им задолжала – и требуют возврата долгов. Брать готовы дешевой коммуналкой, недорогой растаможкой или правом не возвращать банкам кредиты. ​

Формально, это два разных лагеря. Одни хотят Россию и СССР. Другие – Европу и Запад. Но если копнуть, то окажется, что изначальные стремления у них совпадают.

Оба лагеря хотят благополучия и безответственности. Просто первые грезят придуманным советским благоденствием. А другие точно так же верят в беззаботный европейский рай.

Если бы на один день осуществить их мечту – они бы почувствовали себя обманутыми.

Но два эти лагеря роднит и еще одно обстоятельство. Для всех них украинская действительность – это лишь набор бытовых неурядиц. Себя они воспринимают в качестве рабов этой реальности, которым, как известно, нечего терять, кроме своих цепей. И потому они уверены, что любые их действия могут привести лишь к улучшению их быта. Потому что "а куда уж хуже".

Они привыкли воспринимать свою реальность как "статус-кво". Все, что их окружает, – как "заводские установки" и нечто идущее "по умолчанию". Привычные детали быта – как "неотчуждаемые права", на которые они даже отвыкли обращать внимание. Потому что уверены, что они никуда не исчезнут.

Когда они говорят, что Украина нуждается в улучшении – с этим нет смысла спорить. Страну и правда нужно оптимизировать. Сокращать коррупционный налог. Повышать эффективность. Внедрять цивилизованные правила игры. Но в том и штука, что результат будет не только у правильного лечения. Результат будет, в том числе, и у врачебной ошибки.

Украинская реальность может измениться к лучшему. А может и к худшему. Просто вторую перспективу скептики всех мастей отчаянно не хотят брать в расчет. Хотя за примерами далеко ходить не надо.

Читайте такжеЕсли Путин говорит, что хочет вас убить, то лучше ему поверитьИ тем и другим можно предложить съездить в Донецк или Луганск. Чтобы понять, как выглядят территории, с которых уходит институциональная Украина. Многие мелочи быта начинаешь ценить лишь тогда, когда их лишаешься.

Можно включить телевизор и посмотреть сюжеты о Венесуэле. Узнать, как выглядят гиперинфляция и дефицит туалетной бумаги. Почитать, чем чреваты раскулачивание и классовая борьба.

В конце концов, можно просто открыть учебники истории. Изучить события столетней давности. Сравнить с теми спорами, которыми изобилует нынешняя Украина. Попытаться найти отличия.

Иногда лучше спорить о цене "коммуналки", чем спиливать батареи на металлолом. Лучше иронизировать над "пластмассовыми копами", чем ждать, пока тебя забьют люди с непривычным акцентом. Лучше критиковать коррупцию, чем сидеть в подвале и собирать выкуп.

Украинское государство можно за многое не любить. Но это не повод им не дорожить.

Двадцатый век довольно безжалостно продемонстрировал, как выглядит судьба народов, которые свое государство не удержали.

И если вам кажется, что "хуже не будет", значит вы просто не догадываетесь, как глубока бывает кроличья нора.

Павел Казарин, журналист, для Крым.Реалии

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