У Порошенко рассчитывали на то, что УПЦ посыпется

Литургия предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания / УНИАН

Почему УПЦ не посыпалась?

Не секрет, что в АП рассчитывали если не на развал УПЦ, то на серьезное количество перебежчиков. Однако, этого не случилось.

Причин, мне кажется, две.

Первая – новая церковь создавалась так, как окружение Порошенко делает всё. Неумело, истерично, без нормальной информационной поддержки. Многих епископов УПЦ процесс испугал так, что они решили не ждать результат. Хотя, как и любая сложная структура, УПЦ неоднородна - там есть националистически настроенные епископы и есть те, кто недоволен Киевом или Москвой. Но страх перед новой церковью Филарета-Порошенко оказался сильнее любых противоречий.

Читайте такжеДва митрополита: дальше или изгнание УПЦ МП, или войнаИ, вторая, самая главная причина, – в АП не учли мнение верующих. Те православные, кого смущали "московские попы", давно ушли к Филарету.

Большинство тех, кто ходит в УПЦ, относятся к тем, кого принято называть "ватой". Для них "московская церковь" это не недостаток, а знак качества. Предложить этим людям у Порошенко просто оказалось нечего.

Что-то еще?