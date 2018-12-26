Два главных противника России "погорели" на геополитике

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

26 декабря 2018, 11:32

Геополитические скандалы года - Брексит и Сирия

Трамп-Путин
Трамп хочет в Америке той же власти, что и Путин в России / Фото: Reuters

Трамп совершил фундаментальный грех, который он даже не чувствует, ибо он не политик, а бизнесмен. Он сильно ослабил в президентских механизмах принятия решения институциональный критерий и усилил политический волюнтаризм.

Он явно завидует авторитаризму, вседозволенности и "вседержавию" президента России Путину и пытается ему подражать. Это очень необычно для США. Но Америка - не Россия, а Трамп - не Путин. В Америке так не принято.

Поэтому генерал Мэттис в своем письме прямо указал на опасность волюнтаристского, единоличного метода принятия решений президентом Трампом на примере Сирии. Важно то, что оценка угрозы волюнтаризма Трампа исходит не от его политических противников или республиканских соратников , а от всесильных американских генералов.

Читайте такжеПолитика Трампа подрывает доверие мира к СШАРеально президент Трамп, незаметно для себя перешел ту запретную черту, которую установили еще "отцы-основатели" Америки для политиков. 

Интересно, как США будут выходить из этого микрокризиса, геополитического скандала, аналогичного геополитической , британской ловушке с "Брекситом" премьера-министра Великобритании Мэй. "Брексит" - отменить нельзя,но и воспользоваться его преимуществами тоже трудно.

Иначе говоря, две ведущие страны англосаксонского мира - США и Великобритания, противники России, в 2018 году "погорели" на неудачной геополитике и испытывают от этого острый внутриполитический кризис.

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США Великобритания Дональд Трамп Брексит Тереза Мэй Виктор Небоженко
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