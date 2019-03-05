Смогут ли Россия и Китай отобрать у США статус мирового жандарма

Джеймс О'Нил

Австралийский адвокат и геополитический аналитик

5 марта 2019, 13:06

Если многие страны перестанут использовать доллар в качестве средства торговли, это ускорит потерю США статуса доминирующего государства.

США
США / Reuters

В конце Второй мировой войны Соединенные Штаты были самой сильной экономикой и военной силой на планете. Он использовали эту позицию, чтобы навязывать миру свою повестку дня в течение следующих 60 лет. Потенциальные угрозы этой гегемонии были подавлены посредством убеждения, экономического шантажа через доминирующее положение доллара, смены режима непокорных правительств, а во многих случаях путем вторжения и оккупации.

Отсутствие какого-либо серьезного противника в течение этих десятилетий породило менталитет исключительности США: обычные правила цивилизованного поведения не применяются; их путь является единственным приемлемым; их гегемонистская монополия будет длиться вечно.

Читайте такжеНа пороге большой войны: как сверхдержавы поучаствуют в индо-пакистанском конфликтеНесмотря на постоянную пропаганду, Советский Союз никогда не был серьезной угрозой, а Китай был слишком озабочен внутренними проблемами, чтобы иметь большое влияние за пределами своих национальных границ.

Однако за последние 20 лет произошли значительные изменения, темп которых ускоряется. После ельцинской эры 1990-х годов Россия начала неуклонно развивать свою экономику и политический статус. Китай совершил огромный прогресс после реформы и открытия своей экономики и общества при Дэн Сяопине ​​в конце 1970-х годов. Результаты не имеют аналогов в современной истории. Доход на душу населения в Китае в 25 раз больше, чем когда начались реформы Дэна. Уровень бедности, измеряемый Всемирным банком, сократился с более чем 90% населения в 1978 году до менее чем 2% сегодня.

Темпы роста ВВП Китая поддерживаются на уровне, примерно в три раза превышающем темпы развития большинства развитых стран, и это происходит в течение нескольких десятилетий. По паритету покупательной способности Китай в настоящее время является крупнейшей экономикой в ​​мире, и это экономическое положение сохранится и будет расти в обозримом будущем.

Одной из причин динамичного роста Китая являются его инвестиции в образование и, в частности, в науку, технологии, инженерию и математику (STEM). Около четверти всех работников STEM в мире сегодня составляют китайцы. Ожидается, что к 2025 году будет больше китайских работников STEM, чем во всех странах ОЭСР вместе взятых.

Хотя и в значительно меньших масштабах, Россия также вложила значительные средства в продвижение образовательных достижений по предметам STEM. С 2001 года США потратили около 6 трлн долларов на иностранные войны, в то же время отложив около 4 трлн долларов на инфраструктуру.

По статистике ООН, США сейчас занимает 42-ое место в мире по продолжительности жизни. Это очень чувствительный показатель, указывающий на ряд недостатков в образовании, здравоохранении, стандартах питания и социальной инфраструктуре.

Огромные суммы необходимы каждый год для поддержания сети из более чем 800 военных баз по всему миру. Эта империя баз необходима для поддержания контроля над вассальными государствами и "сдерживания" как России, так и Китая. Ни одна из этих стран, несмотря на массовую пропаганду, не проявляет наименьшего интереса к выходу за пределы существующих границ.

Читайте такжеКак США вынуждают Китай стать глобальной державойОднако и Россия, и Китай разработали целый ряд высокотехнологичных вооружений, которые значительно превосходят возможности США и их союзников. Откровения Путина в его речи в марте 2018 года перед Федеральным Собранием России о возможностях гиперзвукового оружия в России явились глубоким шоком для американского истеблишмента. После первоначальных опровержений они признали правдивость заявлений Путина и немедленно попытались получить еще большее военное финансирование, чтобы наверстать упущенное. Эти расходы будут осуществляться за счет инвестиций в гражданскую инфраструктуру, что приведет к дальнейшему ухудшению условий для простых людей.

Есть очень веские основания полагать, что военные возможности Китая, хотя и не соответствуют российским стандартам, тем не менее, сами по себе достаточно огромны. Например, серия ракет "Донг Фэн" дает Китаю как оборонительные, так и наступательные возможности, не имеющие аналогов у американцев. Именно в этом контексте необходимо оценить нынешнюю ситуацию с санкциями, торговыми войнами и другими формами военных действий.

Администрация Трампа фактически ведет войну как с Китаем, так и с Россией. В случае России к правительству, частным лицам и компаниям применяются широкие санкции. Политики и СМИ в США постоянно заявляют о "российском вмешательстве" во внутренние дела США и других западных стран. Американское давление на "Северный поток- 2" или на угрозы европейским компаниям за сотрудничество с Ираном по поводу соблюдения последним положений СВПД является вопиющим вмешательством в дела суверенных стран.

"Война" против Китая принимает много форм, из которых так называемая торговая война - только один очевидный пример. Другие формы войны включают кибервойну, военные учения в непосредственной близости от китайской территории, 400 военных баз, направленных на Китай в рамках стратегии "сдерживания".

Китай использует инициативу "Пояс и дорога", чтобы расширить глобальный, экономический и политический охват и "уменьшить влияние США". Чтобы противостоять этому вызову, США должны, согласно своей Стратегии национальной безопасности, "предотвратить успех врага" и "Защищать свои интересы".

Торговая война, которую США в настоящее время ведут против Китая, на самом деле имеет мало общего с торговым дисбалансом между двумя странами. Цель торговой войны - саботировать программу "Сделано в Китае до 2025 года", основой которой является развитие мирового лидерства в ряде технических областей. Американская цель в текущих торговых переговорах состоит в том, чтобы заставить Китай принять подчиненную роль американским желаниям во всех областях в будущем. Наивно думать, что китайцы когда-либо примут такой статус, не говоря уже о том, чтобы уменьшить их собственное стремление к совершенству и лидерству.

Читайте такжеПолитика Трампа подрывает доверие мира к СШАКампания против Huawei является лишь одним из аспектов более широкой американской стратегии. Huawei обвиняется в том, что является агентом китайского правительства, и его технология 5G, в которой он лидирует в мире, на самом деле, как утверждают американцы, является средством для Китая, чтобы шпионить за миром.

В настоящее время Китай лидирует в мире по патентным заявкам: в 2017 году таких заявок было 1,38 млн против почти 607 тысяч в США. Если какая-либо страна с большей вероятностью станет жертвой кражи интеллектуальной собственности, то это китайцы. Уже есть свидетельства того, что одной из реакций США на откровения о российском ракетном превосходстве было увеличение их усилий по краже российской интеллектуальной собственности в этой области.

В течение ближайшего десятилетия США необходимо будет продать облигации на сумму 12 трлн долларов. И Китай, и Россия прекратили покупать казначейские облигации США, а другие крупные покупатели сокращают свои активы и готовность торговать в долларах. США либо нужно будет найти альтернативных покупателей (маловероятно), либо сократить свои расходы (еще более маловероятно). Если многие страны перестанут использовать доллар в качестве средства торговли, то это ускорит потерю США статуса доминирующего государства.

Джеймс О'Нил, австралийский адвокат и геополитический аналитик для New Eastern Outlook

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Россия война США Китай конкуренция иносми Джеймс О'Нил
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