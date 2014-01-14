Таможенный союз и война в долине

Когда-то советская пропаганда лицемерно возмущалась: агрессивный блок НАТО не может воспрепятствовать даже конфликтам между собственными членами! Речь шла, как правило, о Турции и Греции, но на их фоне – если верить газете "Правда" - весь "агрессивный блок" выглядел сплошной территорией неблагополучия. По сравнению с Советским Союзом и его сателлитами, разумеется. Вот здесь уж, наверняка, было сплошное благополучие и дружба народов.

Советского Союза давно уже нет, а вот непростые отношения между бывшими республиками, которых от конфликта удерживала только диктатура московского Кремля, сохраняются. И грозят перекинуться на новые интеграционные симулякры – например, на тот же Таможенный союз, в который Украину активно затаскивает Владимир Путин.

Одной из стран, которая уже получила "дорожную карту" для присоединения к альянсу, на последнем саммите ТС стала Киргизия. Впрочем, как это обычно происходит в Москве, документ был составлен российскими чиновниками даже без консультаций с киргизскими коллегами, так что в Бишкеке не спешат выполнять условия Путина. Но, тем не менее, Киргизия сегодня уже на дороге сохранения постсоветской экономики и полуколониальной зависимости от России и Казахстана. А следующим кандидатом на вступление в ТС – после того, как завершится усмирение киргизов – является Таджикистан.

Так вот, именно на границе этих двух бывших советских республик произошел конфликт, который грозит перерасти в настоящую центральноазиатскую войну. Пока что сторонам удалось избежать горячей фазы противостояния, никто не погиб, но тяжелораненые с обеих сторон наличествуют. Самое важное – конфликт почти невозможно урегулировать, так как он предопределен самой географией центральноазиатских республик.

Географию эту, как известно, придумал великий учитель всех времен и народов - товарищ Сталин. Именно ему пришло в голову не просто разделить Ферганскую долину между Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном так, чтобы одна республика зависела от благосклонности другой, но еще и нарисовать на карте множество эксклавов – территорий одной республики, окруженных территорией другой. Это было как бы предупреждением: отделиться от матушки-России, императором которой себя представлял Сталин, все равно не удастся.

Но Советский Союз благополучно распался, несмотря на все заграждения, устроенные Иосифом Виссарионовичем для спасения большевистской империи. И вот после его распада анклавы, на которые никто не обращал внимания, стали серьезным фактором нестабильности в регионе. Нынешний вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном тоже произошел из-за эксклава – Ворухского эксклава Таджикистана, окруженного территорией Киргизии.

Дело в том, что через этот эксклав проходит дорога "из Киргизии в Киргизию" - то есть, жители одной части страны, направляющиеся в другую, должны дважды пересекать таджикскую границу. Для Бишкека, учитывая напряженные отношения между киргизами и таджиками в этой части страны, такое передвижение не очень приемлемо, поэтому было принято решение строить дорогу в обход, практически по границе двух стран. Но все дело в том, что никакой международно признанной, демаркированной и делимитированной границы в регионе просто нет, есть лишь граница бывших союзных республик, прохождение которой, как водится, каждый трактует по-своему. И вот строительство именно этого обходного пути и приводит к протестам и конфликтам. И будет приводить. Перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками и минометный обстрел территории Киргизии со стороны Таджикистана – это только цветочки.

Поэтому не так уж далеки от истины специалисты, утверждающие, что главным регионом риска в Азии является вовсе не Афганистан, о нестабильности в котором так любят рассказывать российские СМИ, а потенциальная территория Таможенного союза. Потому что, помимо конфликтных отношений Таджикистана и Киргизии, есть еще и непростые отношения этих стран с Узбекистаном, и стремление Казахстана определять киргизскую политику, и многие другие, обусловленные кланово-криминальной структурой экономики и авторитаризмом обстоятельства, которые и превратили народы стран Центральной Азии в нации гастарбайтеров, выживающих за счет бесправной жизни в России.

Впрочем, не исключаю, что Путину и его окружению нужен именно такой Таможенный союз – ведь тогда, рано или поздно, таджикских и киргизских гастарбайтеров на стройках и дворах Москвы и на кухнях ресторанов самодовольной столицы заменят не менее бесправные украинцы.