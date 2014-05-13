Крымский прецедент: Путин повторяет ошибку Сталина

Виталий Портников

Публицист, журналист

13 мая 2014, 11:54

Жители России еще не поняли, какой "подарок" им преподнес Путин...

Российская армада, содействовавшая аннексии Крыма, остановилась в раздумьях перед украинским Донбассом. Но и одного Крыма достаточно для того, чтобы поставить под вопрос соответствие территориальной целостности России международному праву.

Жители бывшей РСФСР, ставшей независимым государством только благодаря конфликту между двумя номенклатурными группировками в Москве, еще не поняли, какой "подарок" преподнес им Владимир Путин. Как это нередко бывает, тот, кого считают собирателем земель, создает условия для их окончательного развода – и в этом смысле Путин имеет все шансы повторить судьбу другого территориального неудачника, Иосифа Сталина.

Советский Союз Сталина был типичной средневековой империей, практически все время своего существования (за исключением короткого периода в 1941-1945 годах) ведшей несправедливые захватнические войны против своих соседей. Большевики оккупировали заявившие о своей независимости Украину, Беларусь, Азербайджан, Армению, Грузию, ликвидировали эмираты в Азии, бывшие с Петроградом в отношениях протекторатов, оттяпали куски территорий у Финляндии, Польши, Румынии, Чехословакии, Китая… Но все эти захваты вполне сходили им с рук, так как вписывались в общие представления Запада о несовершенстве границ после распада Российской империи либо же были подтверждены на послевоенных международных конференциях о переустройстве мира.

В эту стройную схему не попадали только республики советской Прибалтики - бывшие и будущие балтийские страны. Сталин оккупировал Латвию, Литву и Эстонию, основываясь на соглашениях, достигнутых с его союзником по переделу Европы в 1939-1941 годах – Адольфом Гитлером. После победы над Рейхом оккупационный режим был возобновлен, но так никогда и не признан многими странами мира, в том числе и Соединенными Штатами. На 1945 год все это казалось сущей ерундой, но сыграло свою роль в момент ослабления империи.

Сталин совершил стратегическую ошибку, за которую потомки должны быть ему вечно благодарны – как, впрочем, и за Крым Путину. Если бы Сталин в 1940 году сделал балтийские государства "странами народной демократии" по образцу Монголии или Тувы, он бы продлил существование СССР еще на пару десятилетий. Но Сталин, как и Путин, был зоологическим империалистом, уверенным, что "Крымнаш", и вбил осиновый кол в самое сердце отвратительного монстра.

На момент советской эрозии Запад был готов поддержать восстановление независимости балтийских стран – но отнюдь не остальных советских республик. Советское руководство тоже отчетливо понимало, что с Прибалтикой в правовом отношении не все так хорошо, а потому не предпринимало жестких мер для предотвращения борьбы балтийских народов за свою свободу. Независимость Латвии, Литвы и Эстонии в августе 1991 года признал Государственный совет СССР. Вроде бы, что в этом трагического для Кремля? Но загвоздка была в том, что элиты и население других советских республик не воспринимали Прибалтику как что-то особенное. Напротив, это и был тот самый прецедент: почему то, что можно Риге и Вильнюсу, нельзя Киеву и Тбилиси?

С Крымом схожая ситуация. Никаких легальных правовых основ для аннексии полуострова не существует. Даже по российскому законодательству международные соглашения, заключаемые Москвой, имеют приоритет над внутренним правом. А во всех этих международных соглашениях, подписанных президентами России, территориальная целостность Украины признается без каких бы то ни было оговорок.

Сейчас, когда армады агрессора бряцают оружием у наших границ, все это кажется ерундой. Но ослабление Российской Федерации – вопрос времени. Рано или поздно, руководству РФ придется договариваться с Западом о нормализации отношений. И ликвидация последствий оккупации Крыма станет важной частью повестки дня, потому что территория России с Крымом вмеcте делает само это государство фактически несущественным с точки зрения международного права.

Сможет ли Россия отдать Крым? Да легко. Учитывая манипулируемость местного населения, достаточно будет пары программ по телевизору, в которых вместо "Крымнаш" будет проводиться линия "Украинанашасестра", чтобы все, кто сегодня радуется присоединению Крыма, с таким же исступлением радовались его отделению – за исключением, впрочем, части шовинистически настроенных крымчан. Но их будут спрашивать примерно так же, как спрашивали русских поселенцев в балтийских странах – когда ликвидируются последствия оккупации, тебе не до тех, кто был участником или сторонником преступления.

Казалось бы, ну и что такого? Отдадут – и отдадут. Но тут есть загвоздка. Это для нас и Запада Крым – что-то особенное. А для самих россиян – обычный субъект федерации. И если можно отказаться от "русского" Крыма, то чем хуже Татарстан, Чечня, Дагестан или Пермский край? Ведь в распаде империи главное – прецедент.

И Владимир Путин, как до него Иосиф Сталин, сделал все, чтобы обеспечить благодарных соотечественников таким прецедентом. Остальное – дело времени.

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