Есть обычай на Руси - ночью слушать "Би-Би-Си"

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 августа 2014, 11:54

Понятно, что российская элита в панике...

Каждому советскому человеку, пытавшемуся понять, что же на самом деле происходит в окружавшем государство победившего социализма мире, да и в его собственной стране, знаком этот противный гудящий звук из радиоэфира. У-у-у-у, у-у-уу-у... Глушилки...

На протяжении нескольких десятилетий кряду Москва глушила Радио Свобода и Голос Америки, Би-би-си и Немецкую волну – при том, что на Западе никому и в голову не приходило глушить выходившее на десятках языков московское иновещание, рассказывавшее голосами таких асов превращать белое в черное, как Владимир Познер, о счастливой жизни советских людей. Жители СССР прибегали к многочисленным ухищрениям для того, чтобы узнать правду – выезжали за город, "доставали" производившиеся на экспорт радиоприемники с диапазоном волн от 13 метров – на них глушения было намного меньше... Но режиму ничего не помогло: глушение отменили, зато ввели гласность. А вскоре с политической карты мира навсегда исчезла и сама империя глушителей.

Эту печальную для советского авторитаризма историю я вспомнил после того, как узнал о намерении Роскомнадзора запретить интернет-вещание русской службы Би-Би-Си. Формально к коллегам из Лондона придрались за публикацию интервью одного из организаторов марша за федерализацию Сибири Артема Лоскутова – в идее марша российские надзиратели увидели экстремистскую информацию, которая может привести к блокированию сайта. И это при том, что сообщение о возможном проведении марша уже широко распространилось по социальным сетям, и ничего экстремистского в нем нет.

Лоскутов - отнюдь не сторонник независимости Сибири, он лишь за увеличение прав региона, который превратил в единый Сибирский федеральный округ другой известный радикал – президент Владимир Путин. И ни один чиновник в России не сможет вам логически объяснить, почему округ – это хорошее название, а республика, которую предлагает Лоскутов – плохое.

Понятно, что российская элита в панике. Идеи ДНР и ЛНР, всех этих "сторонников федерализации", пропагандировавшиеся российским телевидением на протяжении последних месяцев, оказались заразительны для самих зрителей. Ведь тема бесправия регионов и самодурства центра – это проблема уже не избавившихся от Януковича украинцев, а не избавившихся от Путина и его режима россиян. И, естественно, многие начали задаваться вопросом: а мы-то чем хуже? Так вот, Роскомнадзору поручено, чтобы подобные вопросы звучали в публичном пространстве как можно реже.

Ведомство, которому поручено уничтожение свободы слова в России, уже заблокировало доступ к нескольким популярным российским интернет-изданиям – причем сделало это с грубым нарушением законодательства самого авторитарного государства. Российские законы предписывают, чтобы изданию было разъяснено, какие публикации должны быть изъяты для возобновления доступа. Но именно это и оказалось главной "государственной тайной".

Если следующим за Гранями и Ежедневным журналом станет Би-Би-Си, это будет фактическим возобновлением работы советских глушилок – с той только разницей, что в современном мире правду все равно не скроешь. Современные россияне, как и советские люди в недавнем прошлом, просто не хотят в большинстве своем ее знать. Но это пока власть еще может обеспечивать им экономическую стабильность – то есть не очень надолго. Времена, когда в России почти все станут смельчаками и будут уверять друг друга, что всегда не любили Путина и были возмущены, когда потерявший власть президент "украл у наших братьев Крым", не за горами. 

Тогда и Би-Би-Си опять разрешат.

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