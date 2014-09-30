Ленин, Кернес и Дракон

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 сентября 2014, 12:39

Порой Кернес всматривается в небо в надежде, что Дракон вот-вот вернется, и больше не нужно будет изображать малахольного.

Кажется, харьковский мэр только и ждал исчезновения с постамента памятника Ленину, чтобы напомнить ностальгирующей по социализму части населения родного города о своей непоколебимой позиции: памятник должен быть спасен, возрожден и водружен.

В этой упрямой привязанности к идолу есть нечто архаичное, из времен камлания перед деревянными истуканами. Нечто совершенно непонятное современному человеку – и даже не обязательно иностранцу. В том же Львове памятника Ленину нет уже 24 года, так что молодые люди, родившиеся в этом городе, уже и не покажут вам места, где стояло каменный кумир. Из Кремля Ленина тоже вынесли в Горки от греха подальше. А Кернесу в Харькове он совершенно необходим.

Впрочем, утверждать так – значит погрешить против истины. Кернесу не нужен ни Ленин, ни Сталин, ни Путин. Даже Януковича Геннадий Адольфович видел в белых тапочках. Кернеса интересует только Кернес – и никто другой и эта страсть поглощает все существо самовлюбленного градоначальника. Градоначальнику нужно и дальше удерживаться в мэрии, "крышевать" нужный бизнес, душить  инициативу конкурентов и оставаться наместником сбежавшего Дракона из захаровско-шварцевской сказки. Временами Кернес всматривается в небо в надежде, что Дракон вот-вот вернется, и ему больше не нужно будет изображать малахольного. Пусть хоть какой-нибудь Дракон – не Виктор Федорович, так Владимир Владимирович – главное, чтобы сжег всех недоброжелателей нашего героя. Но Дракон все не летит и не летит, и Кернесу приходится прибегать к другим приемам самосохранения. Например, к защите Ильича.

Вся эта история с Лениным и Кернесом в очередной раз показала, что без проведения внеочередных выборов руководителей местного самоуправления мы так и останемся заложниками разнообразных проходимцев, оказавшихся в мэрских креслах в драконью эпоху и не собирающихся отказываться от власти. Кернес на самом деле еще не самый худший вариант. Благодаря своей экстравагантности и подростковому нарциссизму харьковский мэр весь на виду и с ним можно бороться. Но есть конкретные тихие мужики, держащие в мозолистых кулаках целые города и поселки – такие, как показал опыт оккупации Крыма и Донбасса, готовы в любой момент отдать врагу ключи от города и стрелять в спину патриотам – лишь бы им позволили воровать и дальше.

Пока не поздно, от всей этой гоп-компании нужно избавиться, дав возможность избирателям избрать мэрами людей, действительно думающих о проблемах своих городов. Иначе никакая реформа местного самоуправления нам не поможет. Более того, любая реформа местного самоуправления наделит именно этих ненадежных и вороватых людей полномочиями и деньгами – и они с легкостью используют новые возможности для укрепления своего положения. И тогда уже их позиции будут прочны, как гранит, и Кернес сможет поставить на площади Свободы не только памятник Ленину, но и памятник Добкину – причем под бурные аплодисменты харьковчан.

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