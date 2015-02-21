"Днепр", "Динамо" и "Шахтер" в еврокубках: есть ли повод для оптимизма?

Футбольная европремьера в нынешнем году вызвала у болельщиков смешанные чувства. Три украинских полпреда в Европе — "Шахтер", "Днепр" и "Динамо" — предложили на обсуждение перед ответными матчами все три варианта исхода. Будем откровенны, до стартовых свистков нам представлялось такое разнообразие, но абсолютно в другом сочетании. "Шахтеру" оракулы предрекали поражение в матче с грозной "Баварией", "Днепру" сулили ничью с недавним участником Лиги чемпионов "Олимпиакосом" (победителю "Атлетико" и "Ювентуса", между прочим), "Динамо" же предсказывали победу в игре против малоизвестного французского "Генгама". По факту же оранжево-черные отстояли ничью (не особо активничая даже в большинстве и нанеся всего один удар по воротам мюнхенцев), "Днепр" порадовал болельщиков комфортной победой, проведя два безответных мяча в ворота эллинов, "Динамо" же, ведя в счете, в итоге уступило.

Первый этап еврокубков в каждом календарном году издавна служил камнем преткновения для наших клубов. Длительная климатическая пауза (а то и полноценный межсезонный разрыв, как это было при существовании СССР), когда в футбол в наших широтах играть невозможно, дистанцированность от последних официальных игр у отечественных клубов не способствовали эффективной борьбе с находящимися в накате западноевропейскими оппонентами. Конечно, бывали и приятные исключения, когда наши команды на ранневесенних (а в последнее время позднезимних: плей-офф еврокубков стартует теперь в феврале) стадиях показывали зрелый, невесенний футбол, но, увы, чаще всего именно недостаточная физическая готовность являлась причиной наших постпаузных евробед.

"Горняки" сделали ставку на оборону и нельзя сказать, что прогадали. "Бавария" нервничала, футболисты с четырьмя звездами на футболках (никого не напоминает?) нередко принимали неверные решения в атаке, а Хаби Алонсо схлопотал два "горчичника" и в итоге вынужден был покинуть поле. До- и послематчевая риторика участников футбольного действа во Львове отличалась некоторой эпатажностью. Так, Томас Мюллер удивился, что "Шахтер" играет домашний матч не в Донецке. Арьен Роббен перед игрой много говорил о войне в Украине, при этом обнаружил хорошую осведомленность в событиях в нашей стране.

Баварский клуб провел благотворительную акцию во Львове, поддержав детей — пациентов одной из городских больниц. При этом время пребывания в столице Галичины баварцы сократили до предела, даже не проведя в городе Льва предматчевую тренировку и сразу после игры поспешив на самолет. Все-таки словосочетание "война в Украине" прочно засело в подкорке мозга баварцев, даром, что Львов находится далековато от Донбасса. Правда, 3-тысячный болельщицкий мюнхенский десант покутил в столице Галичины вволю. Шуточный вопрос-предложение на послематчевой пресс-конференции наставнику мюнхенцев Пепу Гвардьоле — мол, чтобы команды были в равных условиях, давайте проведем ответную игру на нейтральном поле, скажем, в Польше, вызвал серьезную реакцию у зарубежного коуча. Он искренне пожелал Украине мира, а "Шахтеру" как можно скорее вернуться в родной город.

Отмечу, что тезис о нейтральности поля во Львова весьма спорен. Неужели стадион, изобилующий сине-желтыми стягами, кажется дончанам нейтральным? Свыше 34 тысяч болельщиков создали неповторимую атмосферу на трибунах, горячо поддерживая украинский клуб. Сами же футболисты "Шахтера", ранее не замеченные в проукраинской риторике, подчеркивали, что они играют "за всю Украину". Правда, Дарио Срна, давая осенью интервью авторитетному западному изданию World Soccer, не смог четко обозначить свою позицию, отметив, что за "Шахтер" болеют люди разных политических взглядов, и он играет для всех. Вообще, подход ряда спортивных деятелей — выходцев с Донбасса — к текущим событиям отличается некоей двойственностью. Туманные формулировки, подчеркнутый нейтралитет, дистанцирование от острых вопросов. Так и хочется спросить: с кем вы, мастера физкультуры?

У "Днепра" понравилась настойчивость, с которой команда Мирона Маркевича гнула свою линию. Умение терпеть в итоге сыграло свою роль: "Олимпиакос" был бит. Хватит ли преимущества в два мяча для общей победы над грандом греческого футбола? Не могу сказать, что футбольная общественность Украины излучает безудержный оптимизм по этому поводу, но шанс на преодоление весьма высокого греческого барьера реален. Выдержать бы давление экспрессивных греческих болельщиков, не поддаться панике, не поплыть и увезти из Эллады приемлемый результат можно!

Соперник киевского "Динамо" — провинциальный французский "Генгам" — показал себя на поле своего стадиона не чурающимся грубой, а порой и откровенно хамской игры. Довольно быстро пропустив, французы сбились на провокационное игнорирование принципов фейр-плей, что вызвало гнев киевлян. Увы, Андрей Ярмоленко и Юнес Беланда не справились с эмоциями и в итоге получили по прямой красной карточке.

Удаление Андрея Ярмоленко

Удаление Юнеса Беланды

Добавим к этому две вынужденных замены до перерыва — из-за травм досрочно покинули поле Джермейн Ленс и Сергей Сидорчук. Такой пасьянс не сулил динамовцам легкой жизни во втором тайме.

После перерыва французы провели два гола и добились вожделенной победы. Оба мяча были пропущены со "второго этажа". В этой связи, возможно, немного запоздалым было решение Сергея Реброва выпустить на поле Евгения Хачериди. Может быть, если бы рослый защитник появился на поле раньше, он бы и снял изрядную часть проблем "Динамо" в борьбе за верховые мячи? Впрочем, имея в распоряжении всего лишь одну замену и испытывая дефицит в два игрока, рисковать, выпуская на поле третьего футболиста со скамейки запасных задолго до финального свистка, очевидно, Ребров не посчитал нужным. Стоит ли его за это осуждать? В ответной игре динамовцев будет на поле уже 11 (надеюсь, что эксцессов, подобных бретонским, в Златоверхом не произойдет), и шансы на проход "Генгама" остаются. Вот только очевидные кадровые проблемы киевлян в креативной линии (отсутствие Мбокани, Ярмоленко, Беланды, Сидорчука) добавляют оптимизма как раз гостям столицы Украины.

Правомерны ли удаления киевлян? Возможно, судья был и излишне строг к динамовцам. Но все-таки необходимо ведь лидерам команды сдерживать свои эмоции. Ведь современное "Динамо" очень сложно себе представить без Ярмоленко и Беланды. Вероятно, в излишней горячности киевлян, помимо неспортивного поведения французов, виноват и длительный официальноигровой простой. Из умиротворенных испанских отелей прямо в ад провинциального, забитого до отказа французского стадиончика — контраст еще тот!

Впервые в истории зимнего межсезонья ведущие украинские клубы обошлись без спаррингов с россиянами. Рано еще говорить о правильности этого решения с игровой точки зрения (его справедливость с позиции морально-этических норм сомнений не вызывает), наши клубы должны сыграть ряд матчей, чтобы обозреватели могли определиться. Но отмечу такой факт: на прошлой евронеделе в течение пяти с половиной таймов украинские клубы не пропускали! Лишь в последней двадцатиминутке "Генгам" смог дожать обескровленное "Динамо". Насколько эффективна для достижения положительного результата спортивная злость? Ответ на этот вопрос мы получим в четверг после матча в Киеве. Уж чего-чего, а ее у динамовцев после визита к "фермерам" из Генгама будет в избытке. Важно только, чтобы эмоции вновь не возобладали над футболом.

"Шахтеру" и "Днепру" очень желательно забить первыми на полях соперников. Конечно, это — не гарантия общего успеха (особенно в Мюнхене), но — весомое подспорье. Как показывает практика, не пропустивший на своем поле в первой игре раунда плей-офф, вполне может считаться фаворитом. Хотя не буду скрывать, к "Шахтеру" в противостоянии с "Баварией" фаворитский статус лепится плохо.

фото: @ViktorVatsko, видео ТСН