"Письмо счастья", или Почему московская фальшивка — не вашингтонский документ

Виталий Портников

Публицист, журналист

8 июля 2015, 15:16

Понимали ли люди, которые участвовали в этой грязной истории, что тиражируют откровенную и плохо сварганенную ложь?

Официальный представитель американского сенатора Ричарда Дурбина назвал мистификацией "письмо" с рекомендациями о перестановках в украинском правительстве, якобы отправленное премьер-министру Украины Арсению Яценюку. Представители сенатора уже обратились в американские спецслужбы с просьбой разобраться в происхождении подделки. Но само появление информационного вброса — хорошая возможность понять, как работает российская пропаганда.

Итак, в ночь на 4 июля текст "письма сенатора Дурбина" без перевода появляется на фейсбук-странице бывшего министра иностранных дел Украины, а сейчас деятеля одной из карликовых политических партий Леонида Кожары. Комментарий Кожары к письму не оставляет сомнений в его подлинности: "Ось хто справжні кукловоди сучасної української політики", — восклицает Кожара. В комментариях Кожара также размещает перевод текста на русский язык. Впрочем, уже эта первая публикация вызывает вопросы. "Вы, бывший министр иностранных дел, опускаетесь до такой низости. Во-первых, никогда не один из сенаторов не подпишет того рода письма, во-вторых, если оно вообще существует, то оно несет за собой столько силы, сколько, например, ваше письмо президенту США. Зачем писать этот бред??" — отвечает Кожаре глава Всемирного форума русскоязычного еврейства Александр Левин. Кожара не реагирует.

У страницы отставного чиновника не так уж много читателей, но "письмо" активно тиражируется украинскими и российскими пользователями соцсетей с упором на его подлинность. Одним из первых републикует документ российский политтехнолог Евгений Минченко, тесно связанный как с предыдущими украинскими властями, так и с администрацией президента России. "Не фейк" — авторитетно заявляет Минченко. Пользователи не могут понять его логики: почему не фейк, если в Интернете есть и подлинная подпись сенатора Дурбина, и образцы его бланков. "Я Леонида знаю лично и достаточно давно. Он не стал бы опускаться до подделки", — авторитетно заявляет Минченко.

Утром "документ" в качестве одной из главных новостей перекочевывает в российские СМИ — со ссылкой, разумеется, на бывшего министра иностранных дел Украины. То, что письмо написано на плохом английском и даже должность сенатора указана неверно, российских пропагандистов не интересует. Главное — американцы диктуют украинским властям, кого куда назначать. Кукловоды! Отрабатывают тему и соответствующие СМИ в Украине — Кожару приглашают на пресловутое "Радио Вести" и ведущий эфира беседует с ним о фальшивке как о реально существующем документе. Впрочем, сам Кожара — сказывается дипломатическая выучка — утверждает, что не может не подтвердить, ни опровергнуть подлинность документа, да и не его это дело. Он всего лишь взял его со страницы своих "немецких друзей".

Соответствующая запись появляется и в ленте бывшего министра, с замечанием, что "події, які там описуються, з високою ймовірністю відповідають реальності". Замечу, что ранее ни на каких немецких друзей Кожара не ссылался. Он, как и "немецкие друзья", скопировал документ с сепаратистского сайта news-front.info. А сам сайт взял документ с другого — cyberguerrilla.org. Впрочем, даже на нем под этой самой первой публикацией был размещен комментарий с подлинной подписью американского сенатора — что никого из участников фальсификации не остановило.

А теперь немного о "немецких друзьях" Кожары, на которых он стал ссылаться. Еще до бывшего министра ссылку на письмо разместила некая Ина Кирш, называющая себя акционером одной из кипрских (всегда Кипр!) фирм. Но на самом деле госпожа Кирш — вернее, Кирш ван дер Ватер — известна как директор созданной в Брюсселе в 2012 году для отмывания действий режима Януковича организации "European Centre for a Modern Ukraine", соучредителями которой были Кожара, Виталий Калюжный и Евгений Геллер. Кожара, кроме того, был президентом этой организации, то есть прямым работодателем "немецкой подруги". А ее супруг Роберт ван дер Ватер утверждает на своей странице в соцсети, что сотрудничал с правительством Николая Азарова.

Сергей Лещенко в свое время занимался специальным расследованием деятельности "независимой организации", руководительница которой откровенно лгала журналистам как о целях ее работы, так и о причинах появления Кожары в качестве ее президента. Вообще, конечно, это чистой воды безумие — создавать на Западе организацию, которая должна заниматься лоббированием твоих политических интересов в качестве независимой структуры — и самому же ее возглавлять! Но стратегическое мышление никогда не было сильной стороной "регионалов".

Понимая, что история сдувается на глазах, распространители фальшивки начинают отползать в сторону. Кожара говорит о немецких друзьях. Кирш настаивает, что cyberguerrilla не замечена в публикации поддельных документов (хотя сама ее републикация была, как я уже говорил, вообще с другого сайта и ни о какой "герилье" она тогда не подозревала). Минченко тоже расстроен: "Кожара потом выложил источник — какой-то немецкий не пойми какой сайт, а также начал говорить, что не готов обсуждать подлинность документа" — хотя Кожара выложил источник не потом, а сразу же, это Минченко воспользовался ссылкой с "мусорного" сайта politnavigator.net. Впрочем, какое это имеет значение, когда фальшивка уже запущена?

Понимали ли люди, которые участвовали во всей этой грязной истории, что тиражируют откровенную, к тому же плохо сварганенную ложь? Если понимали — то вопрос о их моральных качествах обсуждать, думаю, не стоит — хотя все эти качества мы уже не раз проверяли в куда более важных обстоятельствах. Если не понимали — то какими же дилетантами они тогда выглядят! И как легко их, оказывается, использовать любому желающему — особенно когда этот любой координирует пропагандистскую компанию в стране, продолжающей необъявленную — но оттого не менее грязную — войну против Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
журналист Портников Виталий Портников пропаганда колонка авторская колонка сенатор фальшивка подделка Дурбин Кожара утка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять