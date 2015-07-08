"Письмо счастья", или Почему московская фальшивка — не вашингтонский документ

Официальный представитель американского сенатора Ричарда Дурбина назвал мистификацией "письмо" с рекомендациями о перестановках в украинском правительстве, якобы отправленное премьер-министру Украины Арсению Яценюку. Представители сенатора уже обратились в американские спецслужбы с просьбой разобраться в происхождении подделки. Но само появление информационного вброса — хорошая возможность понять, как работает российская пропаганда.

Итак, в ночь на 4 июля текст "письма сенатора Дурбина" без перевода появляется на фейсбук-странице бывшего министра иностранных дел Украины, а сейчас деятеля одной из карликовых политических партий Леонида Кожары. Комментарий Кожары к письму не оставляет сомнений в его подлинности: "Ось хто справжні кукловоди сучасної української політики", — восклицает Кожара. В комментариях Кожара также размещает перевод текста на русский язык. Впрочем, уже эта первая публикация вызывает вопросы. "Вы, бывший министр иностранных дел, опускаетесь до такой низости. Во-первых, никогда не один из сенаторов не подпишет того рода письма, во-вторых, если оно вообще существует, то оно несет за собой столько силы, сколько, например, ваше письмо президенту США. Зачем писать этот бред??" — отвечает Кожаре глава Всемирного форума русскоязычного еврейства Александр Левин. Кожара не реагирует.

У страницы отставного чиновника не так уж много читателей, но "письмо" активно тиражируется украинскими и российскими пользователями соцсетей с упором на его подлинность. Одним из первых републикует документ российский политтехнолог Евгений Минченко, тесно связанный как с предыдущими украинскими властями, так и с администрацией президента России. "Не фейк" — авторитетно заявляет Минченко. Пользователи не могут понять его логики: почему не фейк, если в Интернете есть и подлинная подпись сенатора Дурбина, и образцы его бланков. "Я Леонида знаю лично и достаточно давно. Он не стал бы опускаться до подделки", — авторитетно заявляет Минченко.

Утром "документ" в качестве одной из главных новостей перекочевывает в российские СМИ — со ссылкой, разумеется, на бывшего министра иностранных дел Украины. То, что письмо написано на плохом английском и даже должность сенатора указана неверно, российских пропагандистов не интересует. Главное — американцы диктуют украинским властям, кого куда назначать. Кукловоды! Отрабатывают тему и соответствующие СМИ в Украине — Кожару приглашают на пресловутое "Радио Вести" и ведущий эфира беседует с ним о фальшивке как о реально существующем документе. Впрочем, сам Кожара — сказывается дипломатическая выучка — утверждает, что не может не подтвердить, ни опровергнуть подлинность документа, да и не его это дело. Он всего лишь взял его со страницы своих "немецких друзей".

Соответствующая запись появляется и в ленте бывшего министра, с замечанием, что "події, які там описуються, з високою ймовірністю відповідають реальності". Замечу, что ранее ни на каких немецких друзей Кожара не ссылался. Он, как и "немецкие друзья", скопировал документ с сепаратистского сайта news-front.info. А сам сайт взял документ с другого — cyberguerrilla.org. Впрочем, даже на нем под этой самой первой публикацией был размещен комментарий с подлинной подписью американского сенатора — что никого из участников фальсификации не остановило.

А теперь немного о "немецких друзьях" Кожары, на которых он стал ссылаться. Еще до бывшего министра ссылку на письмо разместила некая Ина Кирш, называющая себя акционером одной из кипрских (всегда Кипр!) фирм. Но на самом деле госпожа Кирш — вернее, Кирш ван дер Ватер — известна как директор созданной в Брюсселе в 2012 году для отмывания действий режима Януковича организации "European Centre for a Modern Ukraine", соучредителями которой были Кожара, Виталий Калюжный и Евгений Геллер. Кожара, кроме того, был президентом этой организации, то есть прямым работодателем "немецкой подруги". А ее супруг Роберт ван дер Ватер утверждает на своей странице в соцсети, что сотрудничал с правительством Николая Азарова.

Сергей Лещенко в свое время занимался специальным расследованием деятельности "независимой организации", руководительница которой откровенно лгала журналистам как о целях ее работы, так и о причинах появления Кожары в качестве ее президента. Вообще, конечно, это чистой воды безумие — создавать на Западе организацию, которая должна заниматься лоббированием твоих политических интересов в качестве независимой структуры — и самому же ее возглавлять! Но стратегическое мышление никогда не было сильной стороной "регионалов".

Понимая, что история сдувается на глазах, распространители фальшивки начинают отползать в сторону. Кожара говорит о немецких друзьях. Кирш настаивает, что cyberguerrilla не замечена в публикации поддельных документов (хотя сама ее републикация была, как я уже говорил, вообще с другого сайта и ни о какой "герилье" она тогда не подозревала). Минченко тоже расстроен: "Кожара потом выложил источник — какой-то немецкий не пойми какой сайт, а также начал говорить, что не готов обсуждать подлинность документа" — хотя Кожара выложил источник не потом, а сразу же, это Минченко воспользовался ссылкой с "мусорного" сайта politnavigator.net. Впрочем, какое это имеет значение, когда фальшивка уже запущена?

Понимали ли люди, которые участвовали во всей этой грязной истории, что тиражируют откровенную, к тому же плохо сварганенную ложь? Если понимали — то вопрос о их моральных качествах обсуждать, думаю, не стоит — хотя все эти качества мы уже не раз проверяли в куда более важных обстоятельствах. Если не понимали — то какими же дилетантами они тогда выглядят! И как легко их, оказывается, использовать любому желающему — особенно когда этот любой координирует пропагандистскую компанию в стране, продолжающей необъявленную — но оттого не менее грязную — войну против Украины.