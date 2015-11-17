Младший партнер: почему Путин отступает

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 ноября 2015, 13:01

Процесс привязывания хозяина Кремля на прочную цепь в самом разгаре.

Что стоит за предложением Владимира Путина о реструктуризации украинского долга? Почему российский президент, так долго сопротивлявшийся такой возможности и рассматривавший долг как важное средство давления на нашу страну, вдруг так резко изменил свои условия? Да еще и в ситуации, когда деньги, которые должна была якобы выплатить Украина, учтены в российском бюджете — заместитель министра финансов России Сергей Сторчак уже сообщил, что его страна будет вынуждена выйти на рынок заимствований, чтобы покрыть недостающую сумму?

Вывод из этой ситуации прост — Путину четко дали понять, что его возвращение в клуб мировых лидеров, совместные действия по борьбе с террором, стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и прочие важные сегодня для российского президента решения возможны только при условии полного урегулирования украинского кризиса. Не случайно на своей пресс-конференции Путин говорил не только о реструктуризации долга Украины, но и о необходимости продолжения мирного процесса на Донбассе.

Могут сказать, что нельзя верить ни одному слову Путина. Я как раз являюсь приверженцем именно такого подхода к высказываниям российского президента. Путин — профессиональный лжец, при этом он возглавляет страну, где ложь в качестве средства победы над подлинным или мнимым врагом воспринимается большинством жителей как доблесть. Поэтому нужно верить не словам, а делам. Предложение о реструктуризации украинского долга — это первый шаг в нужном направлении. В направлении экономической и политической стабилизации в нашей стране и отказе России от попыток дополнительно ухудшить ситуацию. Если за предложениями экономического порядка последуют и политические шаги, связанные с запуском реального процесса урегулирования на Донбассе и "зачисткой" региона от российских наемников и сторонников пресловутых "народных республик" — тогда можно будет говорить об отчетливом желании российского президента "отыграть назад" и попытаться вновь стать тем, кем он был до начала своей агрессии в Украине — партнером, а не изгоем.

Владимир Путин и Барак Обама

Насколько у Путина хватит выдержки и благоразумия для такого возвращения — это еще очень большой вопрос. Российский президент никогда не отличался хорошим пониманием реальности и предпочитал виртуальный мир своих фантазий фактам о подлинных возможностях своей страны — и своим личным. Он вряд ли способен понять, что руководит не очень большой и очень неразвитой страной, единственный удел которой — стать младшим партнером. И вот тут-то возникает вопрос — чьим? Соединенных Штатов или Китая? Учитывая то, что сейчас для Путина самое главное предотвратить возможные последствия своей сирийской авантюры — а он не может не понимать, что после террора в Париже может начаться террор в Москве и на Кавказе и то, что экономические проблемы Китая и его неготовность вступать в открытую конфронтацию с Западом из-за России делают эту страну ненадежным покровителем — выбор прост: нужно становиться младшим партнером США. Другого выхода для политика, заинтересованного не просто в сохранении своей власти в России — но и самой России — просто нет.

Конечно, неясно, пришел ли Путин к такому выводу или только дозревает до него. Но урегулирование в Украине — одно из условий развития событий в спасительном направлении. При этом у российского президента еще останется немало "скелетов в шкафу". Помимо реструктуризации украинского долга и урегулирования на Донбассе это, конечно же, Крым. Более того, именно от восстановления международного права по отношению к полуострову зависит, будут ли Путина пускать в гостиную — во всяком случае, в американскую гостиную — или брезгливо беседовать с ним в сенях международных встреч. Но тут уже многое зависит от гибкости западных лидеров, их готовности облечь уход из Крыма в приемлемые для Путина формы и превратить в процесс конференций, переговоров и деланного непонимания — процесс, который может длиться годами. Пока что все это — слишком сырой материал для анализа, чтобы пытаться предсказать формы решения крымского конфликта. К тому же Путин — и это тоже необходимо понимать — в любой момент может "качнуться" в другую сторону, Западу еще не удалось посадить его на прочную цепь.

Но процесс привязывания в самом разгаре.

Виталий Портников

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