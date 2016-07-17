Принуждение к "примирению": как Кремль формирует в Украине "запрос на мир и диалог"

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

17 июля 2016, 20:00

Нужны гуманитарные технологии, дабы не допустить окончательной демонизации друг друга по этническому признаку.

В Кремле озаботились "нормализацией" отношений между "братскими" народами. Теперь российская пропаганда разыгрывает карту "отказа от языка ненависти",  "примирения", "общения с чистого листа",  а также апелляции к "ожиданиям мира" в Украине. В ход идет все. От форумов псевдопацифистов, публикаций сфальсифицированных социсследований, украинско-российских конференций блогеров до "крестных ходов" московских попов. Главное — сформировать в украинском обществе "запрос на мир и диалог". Кстати, за это в Кремле неплохо платят…

Инструкция по "примирению"

Недавно один из "ястребов" рашистской пропаганды и организатор информационного сопровождения деятельности "ДНР/ЛНР" в России и на Западе Олег Бондаренко опубликовал статью под символическим названием "Как нам вернуть Украину".

Бондаренко заявляет о том, что "Россия должна будет постепенно вернуться мягкой и нежной силой в свои передние и задние дворы, подбрюшья. Для этого потребуется вложить максимум небутафорского искусства, талантливых кадров и немалых денег. Любить Украину. Понимать Украину. Или хотя бы это демонстрировать… Самый больной вопрос сегодняшней Украины — это прекращение войны и долгожданный мир. Недавние украинские соцопросы, показавшие впервые за два года улучшение отношения к России, связаны именно с этим — желанием поскорее вернуть мир на украинскую землю, помириться с Донбассом. Минская мирная инициатива и ее продвижение — единственный рецепт для достижения этого… России давно следовало бы уйти от формулы "нет друзей, кроме армии и флота" и заняться воспитанием и поддержкой этих самых "друзей" по известной формуле — из врагов в нейтралы, из нейтралов в друзья, работая на стыке интересов. Но на это требуется время".

Эта развернутая цитата раскрывает суть мероприятий, которые в последнее время запестрили в информационном пространстве Украины.

"Крестный ход" как политический демарш

3 июля стартовал "крестный ход", организованный Московским патриархатом.

"Мы должны, отбросив гнев, ненависть, злобу, а вооружившись любовью и прощением, усилить подвиг молитвы: чтобы перестали литься материнские слезы, дети не оставались сиротами, жены — вдовами, молодежь не становилась инвалидами, чтобы наши города и села не были разрушены, а дома — покинуты. Именно такая цель крестного хода — хода мира", — заявил глава УПЦ МП в Украине Онуфрий.

Однако далеко не все верят в миролюбивые намерения московских попов в Украине.

Архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий (Зоря) более категоричен: "Если речь о мире, то могу процитировать священника самого Московского патриархата, причем не рядового священника. Он сказал: такое шествие надо было делать два с половиной года назад. Почему в самом начале войны этого не делали в Донецке, Луганске, Крыму? Ответ прост. Потому что и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске структуры Московского патриархата всячески содействовали тому, что потом назвали русской весной".

Я сам долго воздерживался от комментариев по поводу так называемого "крестного хода" московской церкви.

Во-первых, я — не "воцерковленный верующий", а скорее на грани агностика и атеиста.

Во-вторых, считаю, что церковь и религия должны быть максимально отделены от государства и не должны вмешиваться в дела политические. Посему не приемлю клерикализма в любом проявлении (как "греко-католический бытовой шариат", так и "православную педагогику").

Но я также понимаю, что организованная церковная структура есть политическая институция. И в ситуации с Московским патриархатом эта "машина вербовки душ" работает если не против Украины и ее народа, то, во всяком случае, не в интересах мира и примирения на нашей земле.

Московский поп стал не актуален в жизни украинцев. Все больше верующих и отдельные приходы уходят от их церкви. Москва теряет души и умы украинцев.

Поэтому "крестный ход" РПЦ — это слабоприкрытый реванш сепаратистов и их сторонников. Они понимают, что время работает против них. Но пытаются сопротивляться.

Формирующая социология

Недавно один из известных социологических центров Украины опубликовал результаты исследования, которое показывает рост "запроса на примирение" с Россией по сравнению с прошлыми годами.

Я не хочу обвинять коллег в выполнении чего-либо заказа. Скорее всего, имеет место "формирующая социология", когда заказчик хочет на выходе получить некое вероятное общественное "ожидание".

Однако что бросается в глаза, так это несоответствие показателей этого центра с другими аналогичными исследованиями.

Согласно данным Украинского института Будущего и Центра исследований проблем гражданского общества, наоборот, прослеживается четкий тренд на углубление ментального разрыва между украинским и российским народами, формирование устойчивого "образа врага" и "коллективной ответственности" граждан РФ за агрессию против Украины.

Тут "примирением" вообще не пахнет. Тут нужны гуманитарные технологии, дабы не допустить окончательной демонизации друг друга по этническому признаку, как это произошло между армянами и азербайджанцами. 

Путин и его клика уйдет и нам придется выстраивать отношения с новой Россией.

Поэтому "точка невозврата" она, с одной стороны, уже пройдена войной на Донбассе, но все же, несмотря на все отвращение и обиду, украинцы готовы принять раскаяние россиян и начать отношения с чистого листа. Но это явно не о нынешнем кремлевском "запросе на мир".

Пацифизм за "мелкий прайс"

Я уже писал о разных фейковых "институтах мира", которые рассказывают о необходимости примирения и нормализации отношений между Украиной и Россией. Большинство из них относительно безобидны и используются в качестве наживки для популяризации мифа о репрессиях инакомыслящих в Украине. Но есть и такие, которые планомерно отрабатывают тему "войну придумали олигархи" или во всем виновата "хунта". Если ее убрать, то все проблемы сами рассосутся.

По большому счету, эти месседжи можно найти у любого российского пропагандистского  ресурса, специализирующегося на "украинистике".

Сейчас эти заготовки начинает озвучивать и Надя Савченко. "Прямой диалог" с Донбассом, выборы и переговоры, все нужно решать за столом переговоров, давайте услышим Донбасс и прочая чушь, не имеющая ничего общего с процессом реинтеграции страны.

Есть еще одна сторона отечественного пацифизма — это то, что этот продукт хорошо продается на Западе. Так, оказалось, что недавно оправданный Руслан Коцаба вместе с Таней Монтян за деньги левопутинистской немецкой партии "Ди Линке" будут проводить гастроль в Германии, где намерены "крыть напалмом украинскую "хунту" и рассказывать за "мир".

Как пишет известный левацкий блогер Александр Володарский, "Ди Линке" безо всяких проблем приглашают к себе в гости вполне правого, украинского националиста. Тот факт, что Коцаба по убеждениям — вполне классический "бандеровец" не особо смущает немецких левых. Против "киевской хунты" все средства хороши.

Напомним также, что немецкий Фонд Розы Люксембург участвовал в пропагандистской кампании наших доморощенных "левоватых" пацифистов во время проведения референдума в Голландии (они агитировали голландцев сказать "нет" Украине).

Еще одним направлением применения услуг пацифистов является проведение разнообразных "примиренческих" мероприятий с "российскими и западными коллегами". Малый прайс, но что делать…

Взаимные лайки

15 июля в Ужгороде состоялся форум-диалог между ведущими российскими и украинскими журналистами и топ-блогерами. Говорят, что участники поднимали вопросы пропаганды и журналистской этики, цензуры и личной безопасности, "пытались создать канал обмена достоверной информацией и просто пили кофе, улыбаясь и ставя лайки друг другу под фоточками и постами. В этом мероприятии принимали участие ведущие украинские журналисты и блогеры. 

Не хочу осуждать коллег. Тем более, что многих из участников этого мероприятия знаю. Однако хочу сказать, что ваши "взаимные лайки" имеют добавленную стоимость исключительно в одном случаи — если они приведут к реальному диалогу, а не станут обоснованием путинской политики "принуждения к "примирению".

А тем временем на Донбассе…

Только за 16 июля в районе проведения АТО зафиксировано 27 обстрелов позиций украинских войск.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов открывали  огонь по нашим позициям в Авдеевке. Из минометов калибра 120 мм соперник бил в Новоселовке Второй. По нашим укреплениям в Опытном соперник стрелял из 82 мм минометов, а в Луганском, Верхнеторецком и Зайцево — из гранатометов различных систем.

На Мариупольском направлении враг из 82 мм минометов бил по опорным пунктам сил АТО в Красногоровке. Из гранатометов вел огонь по Новотроицкому и Талаковке, крупнокалиберные пулеметы задействовал в Гнутово, а стрелковое оружие — в Широкино и Водяном.

В Луганской области позиции украинских военных обстреляли из крупнокалиберных пулеметов поселок Лопаскино и вели беспорядочный огонь у Новозвановки.

"Примирение", говорите…

 

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АТО Донбасс Россия война Савченко Кремль церковь колонка Московский патриархат РПЦ Крестный ход примирение Виталий Кулик
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