Перемирие. Обманет ли Путин Обаму?

Перемирие в Сирии стало первым реальным результатом встречи президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации во время саммита "Большой двадцатки" в Китае. И теперь важно понять, как долго это перемирие продлится и какую цель на самом деле преследовал российский президент, договариваясь с американским коллегой — достичь компромисса или обмануть.

Обама уже один раз договаривался с Путиным по Сирии — и был обманут. Собственно, гибель почти 500 тысяч сирийцев в братоубийственной войне, крупнейший миграционный кризис в Европе и российское вторжение в Сирию — результат этого обмана. Но вторжение не достигло своей цели — Путину не удалось (и не удастся) вернуть своему союзнику Башару Асаду контроль над растерзанной страной. И еще одно вторжение — на этот раз турецкое — должно было продемонстрировать это российскому президенту со всей ясностью.

Именно сейчас у Путина появляется возможность уйти из Сирии на относительно приемлемых для себя условиях, не потеряв лицо — а там и для нормализации отношений с Вашингтоном и Западом в целом не так уж и далеко. Вспомним, что еще одним результатом встречи Путина с Обамой было согласие российского президента на возобновление переговоров в "нормандском формате".

Это могло бы стать для него спасением, причем не только политическим, но и физическим — отход из Сирии, уход с Донбасса, консервация вопроса Крыма в обмен на ослабление санкций и экономическую помощь, которая ему уже скоро понадобится. Крым мог бы отдать его преемник — а он, пока был бы жив, считался бы одураченными соплеменниками "собирателем земель". То, что после смерти его объявят диктатором и узурпатором, Путина вряд ли беспокоит. Его интересует жизнь — дворцы, деньги, раболепное подчинение мерзкой челяди, взволнованные взгляды плебса.

Но это — с точки зрения здравого смысла. У Путина может быть свой здравый смысл — "пересидеть" Обаму, попытаться договориться со следующим американским президентом — тем более, что в Кремле верят: это будет Трамп и миллиардер сдаст Путину Европу и Сирию без боя, об Украине и говорить нечего. Поэтому вполне возможно, что российский президент просто будет пытаться тянуть время. А президент американский будет стараться за оставшееся ему время принудить кремлевского хулигана к послушанию.

фото: kremlin.ru