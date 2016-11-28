Кадровый вброс, или Почему "Шахтер" стремится решать, кому работать в "Динамо"?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
28 ноября 2016, 09:17

В "Шахтере" любят постоянно повторять слово "Донбасс", но неохотно произносят слово "Украина"

Уж классико близится. Нет, в данном случае я не об эпической битве "Реала" и "Барселоны" в испанской Примере, хотя и она не за горами, а о крупнейшем противостоянии украинского футбола "Динамо" — "Шахтер", намеченном на 12 декабря. И подготовку к классико клубы уже начали.

Сотрудник "Динамо" Николай Несенюк в своем недавнем интервью прошелся по "Шахтеру": "Инвестиции "Шахтера там, где каждый день сообщают, сколько людей погибло. Наинвестировались. Если бы "Шахтер", когда началась война, поднял жовто-блакытный флаг и сказал: "Мы — украинцы, мы за Украину… Вы же говорите, что весь Донбасс за вас болеет. Вот и все — весь Донбасс станет за Украину, и война закончится. Кто вам мешает?.. Фактически внутри Украины какой-то проект. То, что этот проект не украинский — это 100%. Это частный проект, мягко говоря. Если вы играете в чемпионате Украины, будьте украинцами, будьте патриотами. Почему вы сюда приехали? Вам же так плохо было в Украине. Почему же вы все живете в Киеве? Они все в Киеве живут, и ничего страшного, не умирают от украинского языка, от украинского флага, все живы. Думаю, они не хотят назад ехать, им здесь хорошо".

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Мигель Велозу и Тарас Степаненко

Эти слова не остались без внимания в лагере "горняков". Начальник юридической службы "Шахтера" Андрей Харитончук так их прокомментировал: "Такие высказывания, будь они сделаны рядовым болельщиком, никому не интересны и не подлежат рассмотрению в Комитете по этике ФФУ. Но тут другой случай, Николай Несенюк является одним из директоров ФК "Динамо" Киев, который отвечает за работу с общественностью и СМИ (!), следовательно, лицом, на которого распространяет свое действие Кодекс по этике ФФУ. Хочу отдельно отметить, что ФК "Динамо" (Киев) никак не обозначил свою позицию касательно интервью, не предоставил комментариев по данному вопросу. Нам ничего не остается, как полагать, что оскорбления и обвинения, выдвинутые Несенюком, совпадают с позицией "Динамо" (Киев). Поэтому в первую очередь Комитет должен дать оценку бездействию "Динамо" (Киев) в этом вопросе. 

Нарушен целый ряд ключевых положений Кодекса, а именно обязанность действовать аполитично, с уважением к сопернику, не подвергать участников соревнований какому-либо давлению. Футбол — это не просто игра, подобное заявление разжигает ненависть и вражду среди болельщиков и обычных людей, живущих в Донецке, Киеве и по всей Украине. Мы ждем быстрой официальной реакции Комитета, а затем КДК ФФУ. 

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Денис Гармаш и Тарас Степаненко

Жуниор Мораес и Тарас Степаненко

ФК "Шахтер" требует, чтобы Комитет отстранил Несенюка от работы в "Динамо" (Киев). Несенюк уже наговорил достаточно для таких жестких санкций. После отстранения Несенюк сможет дальше говорить все, что ему угодно, это уже не будет делом, имеющим отношение к футболу. 

ФК "Динамо" (Киев), думаю, должен принести свои извинения за действия своего работника и найти себе нового директора по работе с общественностью и СМИ. Налагать штрафы, я полагаю, бессмысленно в таких делах".

О, какие знакомые мотивы! Разжигай, разжигай конфликт, пробуждай интерес к классико! Собственно, с того времени, как "Шахтер" обосновался в столице Украины, эти матчи можно уже вполне назвать городским дерби.

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Ультрас "Динамо"

В гневном пассаже г-на Харитончука я не увидел, собственно, к каким высказываниям Несенюка у "Шахтера" есть претензии. Если произнесены слова "оскорбления и обвинения", а также "действия", то стоит сказать, что́ именно вы относите к таковым. Если подвергаются сомнению слова о том, ""Шахтер" — это не украинский проект", то скажите прямо: ""Шахтер" — это украинский проект". Однако этого в очередной раз сказано не было. В "Шахтере" любят постоянно повторять слово "Донбасс" (его, вроде бы, необходимо "услышать", можно подумать, что в течение четырех лет президентства уроженца терриконовых краев были слышны какие-то другие регионы), но как-то неохотно произносят слово "Украина". Почему молодой и талантливый полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко, вместе с другими украинскими сборниками посетивший раненых украинских бойцов и разместивший пост об этом в одной из соцсетей (пронизанный, кстати, искренней любовью к Украине), вынужден был спешно его удалять. Это что, не понравилось тем, кто слово "Украина" на дух не переносит?

Уважаемые дончане! Вы как угодно можете называть тот регион, из которого приехали (от этого, правда, меньшей Украиной он не станет), но, если вы уж выбрали материковую Украину для проживания, будьте добры уважать ее государственные символы и обозначать свою позицию. Отвечайте благодарностью на гостеприимство, в конце концов! Это вопрос не политический, от вас же не требуют поддержки той или иной политической партии (чай, не времена 5-летней давности!), это вопрос патриотического воспитания. Не нужно культивировать в болельщиках "Шахтера" нелюбовь к Киеву в целом и "Динамо" в частности (а это систематически делалось на протяжении полутора десятков лет, если называть вещи своими именами), не нужно поощрять матерные песенки капитана вашей команды в адрес оппонента. Это, очевидно, по мнению юристов "Шахтера", не оскорбление? Помните обиду вашей верхушки за речëвку фанов "Динамо" о "благодарности" жителям Донбасса за, скажем так, весьма своеобразного президента страны. Как тогда возмутились власть предержащие — выходцы из ваших краев! Помнится, тогда тому же Несенюку пришлось писать что-то вроде отповеди ультрас — мол, зачем же так? Интересно, был ли он тогда искренен или старался всеми силами открестить клуб от его фанатов, дабы избежать донецкого властного гнева. Прошло время. И чью правоту оно показало? Скажете, фаны "Динамо" были далеки от истины?

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Маленький болельщик на матче "Динамо" - "Шахтер"

Если говорить о собственно футбольной составляющей, то у "Шахтера" перед классико каких-то особых проблем нет. Команда продолжает уверенной поступью взбираться на вершины Лиги Европы, громя своих незадачливых оппонентов в групповом турнире. Да и в чемпионате Украины почти не оступается. "Динамо" же бесславно (и досрочно) вылетело из еврокубков, раз за разом спотыкается на внутренней арене, запуталось в своих кадровых проблемах (ни Теодорчик, ни Мбокани, ни Беланда, как оказалось, киевлянам не нужны, но нужно совсем уж не разбираться в футболе, чтобы утверждать, что нынешнее "Динамо" не нуждается в качественном кадровом усилении в разных линиях). Так что, есть ли у "Шахтера" повод нагнетать информационную истерию? Подстраховаться никогда не лишне. Видимо, так?

А касательно того, что донецкий клуб требует уволить сотрудника частной компании… Знаете, что: поднимать волну вы научились превосходно. Обеспечение пиара — на отличном уровне. Правда, рассчитан он в основном на недалеких людей, но "то таке". А диктовать кому-либо кадровую политику — это за гранью понимания. Или сохранилась привычка времен Януковича — расставлять везде свои кадры и диктовать, кто, куда и за сколько?

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Болельщики на матче "Динамо" - "Шахтер"

Подготовкой к классико можно назвать и высказывания наставника "горняков" Паулу Фонсеки по поводу арбитража матча "Шахтер" — "Карпаты". Португальцу, видите ли, не понравилось, что в ворота "Шахтера" назначили пенальти. Как по мне, нарушение правил со стороны Андрея Пятова было. С каких это пор вратарь может в штрафной площадке безнаказанно бить форварда по лицу? Отмененный же Фемидой чистый гол "Карпат" Фонсека как-то оставил в стороне. Забыл, наверное.

Как бы то ни было, пикировки между представителями динамовского и шахтерского лагерей перед классико не позволяют затихнуть интересу к нашему футболу. А значит, мы вправе рассчитывать на то, что к классико народ на трибуны подтянется. Не подвела бы погода. Хотя прав Несенюк: классико, назначенное на середину декабря в наших широтах, — это нонсенс. Но "то таке".

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Динамо Алексей Рыжков авторская статья Шахтер Классико дерби Несенюк Харитончук
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